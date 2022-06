Carrefour, InPost, Auchan, CCC, LPP - czyli podsumowanie maja w handlu

Carrefour Polska pod nowymi skrzydłami

Jak ustaliła redakcja dlahandlu.pl, Carrefour Polska zmieni właściciela. Fundusz Mid Europa Partners finalizuje transakcję zakupu. Jako drugi potencjalny nabywca wymieniany był także fundusz nieruchomościowy, należący do Griffin Capital Partners. Francuska centrala Grupy póki co dementuje doniesienia.

Fundusz Mid Europa Partners był inwestorem sieci Żabka, w latach 2011-2017. Fundusz jest obecnie udziałowcem Allegro oraz rumuńskiej sieci detalicznej Profi.



Można spekulować, że fundusz Mid Europa Partners mógłby utrzymać sieć Carrefoura w segmencie detalicznym, być może przekształcając sklepy, które obecnie funkcjonują w formacie hipermarketowym.

Z kolei fundusz należący do Griffin Capital Partners, który również uczestniczył w rozmowach, prawdopodobnie byłby raczej zainteresowany nieruchomościami Carrefoura.

Carrefour i Auchan pod lupą UOKiK

Czy spółki Carrefour i Auchan Polska wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie dwa postępowania wyjaśniające.

- Przedsiębiorcy wymagają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest jednak integralną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny ponosić we własnym zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto, zakres usług marketingowych świadczonych przez obie spółki na rzecz dostawców, może być określany w niejasny sposób - informuje UOKiK.

- Wszcząłem postępowania wyjaśniające aby dokładnie sprawdzić, czy część opłat pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działalności sieci handlowych. Nieprecyzyjne określenie usług, które mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być realizowane przez sieci na ich rzecz – powiedział Tomasz Chróstny.

InPost sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski

InPost został sponsorem strategicznym kadry piłkarzy. PZPN i InPost podpisały umowę do 31 lipca 2024 roku z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. To największy kontrakt reprezentacji z prywatną firmą - wskazano, ale nie podano konkretnych kwot. Gdy Biedronka podpisywała podobny kontrakt mówiło się o 2 mln zł rocznie. Teraz pada kwota ok. 8 mln zł rocznie.

Sponsoring reprezentacji pozwoli InPostowi na zwiększenie zaangażowania kibiców w wielu nowych kanałach i zaprezentowania nowatorskich rozwiązań. Z efektów współpracy będą korzystały wszystkie marki firmy w tym Paczkomaty i Fresh.

Zdaniem Wojtka Walczaka, strategy directora w agencji Plej, InPost ma wszelkie predyspozycje ku temu, by powtórzyć sponsoringowy sukces Biedronki.

- Biedronka wykorzystała idealnie swój związek z reprezentacją Polski do pozycjonowania, o którym wiedziała, że będzie wygrywać rynek. Pokazała swoje ambicje, przemyciła to, co dla niej było kluczowe, czyli "polskość", a na dodatek wyczuła swój moment, wpisując się w jeden z lepszych okresów polskiej piłki - marketingowo i sportowo. Ale zapewne uznano, że więcej się już z tego wycisnąć nie da i czas oddać pole komuś młodszemu, żądnemu sławy, chwały i goli. A czy jest ktoś z większymi ambicjami na naszym rynku niż InPost i jego założyciel? - komentuje w rozmowie z dlahandlu.pl Wojtek Walczak.

CCC i LPP sprzedają biznesy w Rosji

Grupa CCC sprzedała spółkę zależną w Rosji. Szacuje, że na transakcji tej zrealizuje stratę na poziomie ok. 40 mln zł.

W I kwartale 2022 r. Grupa CCC prowadziła działalność w Rosji poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej. Wartość aktywów netto zaangażowanych przez Grupę w Rosji wyniosła 19,5 mln zł.

6 kwietnia została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce rosyjskiej do podmiotu spoza Grupy CCC za cenę 0,5 mln RUB. 17 maja w związku ze zrealizowaniem się warunków zawieszających nastąpiła sprzedaż udziałów poza Grupę CCC.

Swoją rosyjską spółkę sprzedało także LPP. Na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, 19 maja br. zarząd podjął decyzję o sprzedaży spółki RE TRADING OOO konsorcjum chińskiemu.

Jednocześnie spółka przekazała, że na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej.

Weszła w życie dyrektywa Omnibus - co to oznacza dla biznesów e-commerce

28 maja weszła w życie nowa unijna dyrektywa, tzw. Omnibus, regulująca zasady handlu internetowego i nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki, mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów.

By zapobiec sztucznym podwyżkom cen, Omnibus wprowadza wymóg, by w przypadku obniżki obok nowej ceny została umieszczona najniższa cena, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

Platformy marketplace’owe, czyli np. Allegro, Amazon, czy sprzedażowa platforma Facebooka, będą też miały obowiązek informowania o tym, czy dany sprzedający jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną. Ma to istotne znaczenie, ponieważ w tym drugim przypadku nie mają zastosowania przepisy ochrony konsumentów, jak np. prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Informacja będzie udzielana na podstawie oświadczenia sprzedającego, a nieudzielenie jej będzie uznawane za nieuczciwą praktykę handlową.

Naruszeniem prawa będzie również usuwanie i ukrywanie przez sklepy negatywnych opinii i zniechęcanie do ich zamieszczania, a także publikowanie lub zlecanie publikacji fałszywych opinii - czyli rekomendacji pochodzących od osób, które nigdy z danych produktów nie korzystały. Sprzedawca będzie miał obowiązek wskazać, jakie działania podejmuje w celu weryfikacji.