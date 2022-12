Carrefour Market debiutuje w gorzowskim centrum handlowym

Carrefour market w NoVa Park to dostęp do nowoczesnych rozwiązań takich jak kasy samoobsługowe czy aplikacja Scan&Go, umożliwiająca wprowadzanie zakupów do koszyka i opłacanie ich bez konieczności wyjmowania produktów przy kasie.

NoVa Park: 13 otwarć w ciągu ostatnich 12 miesięcy

- Pierwszy tak duży market Carrefour właśnie otworzył swoje drzwi dla mieszkańców Gorzowa. Francuska marka wzbogaciła ofertę NoVa Park, a to tylko potwierdza pozycję NoVa Park jako lidera regionu - 13 otwarć w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Możliwość kupienia szerokiej gamy produktów w jednym miejscu pozwoli klientom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC.

Supermarket Carrefour zajmuje powierzchnię 1170 m2 i jest zlokalizowany na poziomie 0 NoVa Park.