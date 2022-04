Carrefour migruje do chmury

VMware ogłosił, że jeden z czołowych detalistów na świecie, Carrefour France, osiągnął kamień milowy w realizacji celu, jakim jest migracja 50% aplikacji do chmury publicznej przed końcem 2022.

Całkowite koszty eksploatacji IT spadły o 30% (w kalkulacji TCO), co przyczyni się do obniżki cen produktów na sklepowych półkach. Zużycie energii zmniejszyło się o około 35% - to znacznie ogranicza emisję dwutlenku węgla.

Francuski Carrefour w chmurze

Carrefour France, korzystający już ze środowiska opartego na technologii VMware, w naturalny sposób wybrała rozwiązanie Google Cloud VMware Engine, by przenieść obciążenia i dane przedsiębiorstwa do chmury Google. Przeprowadzono to szybciej niż przewidywano, bez zakłóceń dla pracowników i klientów. VMware HCX, kluczowy komponent Google Cloud VMware Engine, zapewnił szybką i bezproblemową migrację obciążeń roboczych ze środowiska lokalnego do Google Cloud, z niewielkimi lub żadnymi modyfikacjami kodu. Obecnie zespół IT, za pomocą znanych narzędzi VMware, może zarządzać swoim centrum danych zdefiniowanym programowo w chmurze publicznej, bez konieczności zdobywania nowych umiejętności i szkolenia pracowników w zakresie kolejnych narzędzi.