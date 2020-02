Carrefour obniżył koszty działalności o blisko 2 mld euro

Carrefour twierdzi, że plan transformacji sieci działa i ogłasza swoje ambicje. Dyrektor generalny firmy, Alexandre Bompard, powiedział, że w tym roku Grupa będzie koncentrować się na zadowoleniu klientów: to powinny zapewnić sklepy convenience i handel elektroniczny.

Carrefour przedstawił pełne wyniki finansowe (po opublikowaniu wstępnych danych 23 stycznia), koncentrując się na spostrzeżeniu, że plan transformacji „Carrefour 2022” faktycznie działa. Zysk netto, zwrot z inwestycji i przepływy pieniężne rosną, podczas gdy dług netto spadł o miliard, do 2,6 miliarda euro na koniec 2019 roku.

Wszystko to jest wystarczającym powodem do zwiększenia ambicji: klient powinien być ważniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Firma zdołała obniżyć koszty o prawie dwa miliardy euro, ale wydaje się, że musi kontynuować prace w tym kierunku. Sprzedane zostaną również nieruchomości niestrategiczne o wartości 300 milionów euro.

Z dumą Carrefour donosi o rocznym wzroście sprzedaży produktów ekologicznych (+ 25 proc. od 2017 r.), szerszym zastosowaniu technologii blockchain (obecnie 28 produktów) i zdrowszych receptur na 2300 produktów marek własnych. Pozycjonowanie cen poprawia się, a asortyment produktów nieżywnościowych jest ograniczony i uproszczony, podczas gdy hipermarkety ulegają znacznej transformacji. E-handel żywnością wzrósł o 30 proc., do 1,3 mld euro. Najszybciej rozwijającymi się sklepami stacjonarnymi są koncepty convenince i dyskonty, takie jak Supeco i Atacadao.

Główny cel na 2020 r. jest jasny: skupienie się na zadowoleniu klientów, zmniejszenie całkowitej powierzchni hipermarketów (zmniejszenie o 350 000 mkw. do 2022 r.), dalsze zmniejszenie i uproszczenie asortymentu (o 15 proc. w tym roku), otwarcie nowych sklepów convenience (+ 2700 do 2022) i zwiększenie sprzedaży produktów marek własnych do jednej trzeciej całkowitego obrotu do 2022 r.