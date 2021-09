Carrefour obserwuje zwrot klientów w kierunku marek własnych

- W Carrefour Polska staramy się, aby każdy nasz sklep, koncept, jego lokalizacja czy asortyment odpowiadały na zmieniające się potrzeby klientów. Bierzemy pod uwagę nie tylko to czy mieszkają oni w dużych czy małych miastach, ale także np. transformację pokoleniową oraz najnowsze trendy zakupowe. Dlatego w naszej strategii transformacji żywieniowej, która odpowiada na największe wyzwania zdrowotne społeczeństwa oraz klimatyczne świata, stawiamy m.in. na rozwój oferty produktów świeżych, demokratyzację żywności BIO czy podwyższanie jakości naszych marek własnych, które owocują w sprzedaży już od kilku lat - mówi Marek Lipka.

Jak dodaje, w Carrefour Polska regularnie badana jest satysfakcja klientów w oparciu o wskaźnik NPS, a także weryfikowane są trendy przeprowadzając szczegółowe analizy ważnych aspektów jak: jakość produktów, ceny, ale także rynek sklepów stacjonarnych czy oferty i trendy Internetu (Facebook, Instagram, Blogerzy, Influencerzy). Wyniki tych badań mają odzwierciedlenie w doborze asortymentu na bazie trendów lokalnych i inspiracji ze świata, a także opinii konsumentów.

Marki własne popularnym wyborem konsumentów

- Widzimy, że na przestrzeni ostatniego roku zwyczaje zakupowe Polaków znacząco się zmieniły. O ile na początku pandemii kupowali oni głównie produkty pierwszej potrzeby, zwykle w dużych ilościach, o tyle w kolejnych miesiącach nastąpił znaczący zwrot w kierunku produktów wysokiej jakości zapewniających zdrową, zbilansowaną dietę. Co jednak znamienne, klienci nie chcieli i nadal nie chcą za nie przepłacać, dlatego coraz częściej sięgają po produkty marek własnych - mówi Marek Lipka.

I tłumaczy, że zwrot klientów w kierunku marek własnych wynika z dwóch aspektów. Z jednej strony - ceny, bo produkty te są zwykle tańsze o 20-30% od ich markowych odpowiedników, a z drugiej z powodu ich jakości.

Przeczytaj także: 50 punktów odbioru Carrefour Drive

- Obecnie marki własne niejednokrotnie produkowane są przez tych samych znanych producentów co produkty markowe, a dodatkowo, w ostatnich latach z sukcesem wdzierają się do segmentu premium. Carrefour zlecając produkcję swoich marek współpracuje z najlepszymi producentami na rynku, wybiera rolników prowadzących swoje gospodarstwa w sposób zrównoważony, a nawet ekologiczny. Przyszłość marek własnych będzie związana z dalszym podwyższaniem ich jakości oraz transparentnością samego procesu produkcji. Klienci będą oczekiwać od sieci handlowych i producentów informacji o tym jak powstają ich produkty, czy używane były do ich wytworzenia środki chemiczne lub konserwanty, kto i gdzie je wyprodukował oraz jak szybko i kiedy trafiły na półkę w sklepie. Drugim kierunkiem bezwzględnie będzie jakość, idąca coraz bardziej w kierunki produkcji zrównoważonej i ekologicznej oraz krótkich łańcuchów dostaw - komentuje Lipka.

Całość na portalspozywczy.pl