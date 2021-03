Carrefour oferuje warzywa i owoce, które nie trafiły do zamkniętych restauracji

fot. Carrefour

Nieperfekcyjna Marchew i Nieidealne Jabłka znalazły się w ofercie sieci Carrefour w większych opakowaniach. Dostarczyli je dostawcy dotknięci ograniczeniami zamówień z sektora HoReCa.

Od 16 marca br. na specjalnie oznakowanych stoiskach, we wszystkich hiper i super marketach Carrefour, klienci znajdą Nieperfekcyjną Marchew w cenie 5,99 zł w workach 3 kg i Nieidealne Jabłka po 3,49 zł za 2 kg. Produkty nie trafiły do gastronomii z powodu lockdownu tej branży. Tym samym rolnicy i sadownicy pozostali z niesprzedaną częścią swojej produkcji u progu wiosny.

- Gastronomia doświadczała lockdownu już kilkakrotnie, a obecnie realizuje jedynie ok. 10% zamówień w wersji na wynos. Ten kanał sprzedaży zamknął się więc m.in. dla producentów owoców i warzyw, które w przeciwieństwie do żywności przetworzonej nie mogą być przechowywane na kolejny sezon. Dlatego jako wieloletni dostawca zwróciliśmy się do Carrefour z prośbą o pomoc w sprzedaży tegorocznej nadwyżki. Liczymy, że stali odbiorcy naszych produktów docenią walory naszej Nieperfekcyjnej Marchwi, która niczym nie różni się pod względem smaku od warzyw sprzedawanych od lat pod marką własną sieci – powiedział Michał Gulczyński z firmy Polfarm.

- Akcja na rzecz naszych polskich dostawców rolnych jest kolejnym przykładem polityki CSR-owej Carrefour, ale także ważnym elementem praktyki handlowej sieci, opartej na zaufaniu i pomocy w trudnych warunkach gospodarczych – powiedział Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour.