Carrefour otwiera drugi sklep bazujący na technologii automatów sprzedażowych

Samoobsługowy Carrefour Express zlokalizowany jest przed wejściem do galerii i stacji PKP Warszawa Wileńska, fot. mat. pras.

Carrefour rozwija koncept innowacyjnych sklepów samoobsługowych convenience i otwiera drugi sklep w tym formacie. Samoobsługowy Carrefour Express zlokalizowany jest w Warszawie przed wejściem do galerii i stacji PKP Warszawa Wileńska.

Całodobowy sklep, czynny 7 dni w tygodniu, skierowany jest przede wszystkim do tzw. klientów trafficowych i oferuje około 130 artykułów, w tym produkty świeże i sezonowe oraz food-to-go. Koncept rozwijany jest w odpowiedzi na oczekiwania współczesnego rynku, a oferta spożywcza zbudowana jest na podstawie preferencji zakupowych klientów convenience i dostosowana jest do potrzeb lokalnych konsumentów.

Sklep bazuje na technologii automatów sprzedażowych, które dopasowane są do charakteru produktów podawanych klientom za pomocą wind, gwarantując bezpieczeństwo artykułów nawet tak delikatnych jak jajka. Sprzedaż prowadzona jest poprzez panel dotykowy, co oznacza, że lista zakupowa oraz płatność przy pomocy karty odbywa się tylko raz, a odbiór zakupów realizowany jest w poszczególnych automatach sprzedażowych. Sklep zaprojektowany został z myślą o pełnej wygodzie klientów. Dlatego w nieprzewidzianej sytuacji, np. problemów z płatnością lub odbiorem produktów, można skorzystać z pomocy całodobowej infolinii. Samoobsługowy Carrefour Express dostosowano do wymogów sanitarnych i zastosowano w nim rozwiązania umożliwiające klientom dokonywanie bezpiecznych zakupów.

Partnerem technologicznym Carrefour przy projekcie jest firma MarketLAB - twórca unikalnego interfejsu zakupowego i systemu zarządzania sklepami automatycznymi i maszynami vendingowymi.