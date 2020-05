Carrefour otwiera tymczasowy sklep w Magnolia Park. Zastępuje Tesco

Od 6 maja w centrum handlowym Magnolia Park na parterze działa sklep sieci Carrefour o powierzchni 300 mkw. w formacie tzw. pop-up store. W asortymencie sklepu jest około 3500 produktów: artykuły spożywcze, warzywa, owoce, nabiał, pieczywo, mrożonki, napoje, a także produkty drogeryjne.

Uruchomiony sklep Carrefour jest tymczasowy i będzie działał do czasu otwarcia w Magnolia Park hipermarketu tej marki w formacie premium. – Termin otwarcia Carrefour w najnowszym formacie jest planowany na koniec roku. Czeka nas bardzo dużo pracy, ale będziemy robić wszystko co możliwe, aby stało się to jak najszybciej – mówi Joanna Sawośko-Duda.

Od 4 maja w Magnolia Park dozwolony jest handel w części sklepów do tej pory wyłączonych z funkcjonowania. To oznacza, że zakupy ponownie można robić m.in. w sklepach odzieżowych, obuwniczych, z elektroniką, ze sprzętem sportowym czy z kosmetykami.

Carrefour Polska nabył od Kasama Investments mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu do powierzchni handlowej zlokalizowanej w C.H. Magnolia Park we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 58. Powierzchnia ta była wynajmowana przez Tesco i wykorzystywana do prowadzenia wielkopowierzchniowego sklepu detalicznego w formacie hipermarketu z niewyspecjalizowaną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.