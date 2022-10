Carrefour pokazuje dobrą sprzedaż w Polsce. W listopadzie nowa strategia

W Polsce sprzedaż sieci Carrefour za trzeci kwartał 2022 r. wyniosła 555 mln euro. Względem II kw. 2022 sprzedaż spadła o 20 mln euro (575 mln euro), ale rok do roku wzrosła o 56 mln euro, czyli 18,5 proc. LfL (z wyłączeniem paliw i kalendarza). Po trzech kwartałach sprzedaż to 1,63 mld euro w porównaniu do 1,49 mld euro o trzech kwartałach 2021 roku (wzrost o 140 mln euro).