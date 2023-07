Carrefour próbuje w deweloperce. Stawia na obiekty mixed-use

Transformacja obejmie wszystkie formaty, w których działa Carrefour, w tym hipermarkety, supermarkety i sklepy convenience, i ma być odpowiedzią na zmiany społeczne.

Sieć zamierza osiągnąć:

integrację sklepów Carrefour z sąsiedztwem w porozumieniu z wybranymi przedstawicielami i władzami lokalnymi

opracować koncepcję przestrzeni zakupowych dostosowanych do otoczenia

wspierać ekologiczną transformację miejską poprzez tworzenie nowych terenów zielonych i promowanie prośrodowiskowych form transportu

Partnerstwo Carrefour i Nexity

Długoterminowe partnerstwo umożliwi Carrefour i Nexity opracowanie koncepcji obiektów mixed-use z budownictwem mieszkaniowym, punktami sprzedaży detalicznej, biurami i hotelami. 40 lokalizacji w centrach miast zostanie całkowicie przebudowanych. Kolejnych 36 lokalizacji, na obrzeżach lub na terenach komercyjnych, to miejsca parkingowe, które zostaną ponownie przypisane do projektów miejskich. W sumie 76 lokalizacji obejmuje około 800 tys. mkw., a ich zagospodarowanie doprowadzi do powstania 12 tys. mieszkań, 120 tys. mkw. powierzchni handlowej, wraz z przebudową wybranych sklepów, 10 tys. mkw. powierzchni biurowej i biznesowej oraz 17 tys. mkw. powierzchni hotelowej.

Przedsięwzięcie nieruchomościowe ma ruszyć najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 r. i będzie w 80% własnością Carrefoura, a w 20% - Nexity.