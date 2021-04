Carrefour przedłuża umowę na 8,3 tys. mkw. w Morskim Parku Handlowym

fot. Morski Park Handlowy

Carrefour przedłużył umowę z Morskim Parkiem Handlowym na kolejne 5 lat. Właścicielem obiektu jest firma GRP. Umowa przewiduje, że Carrefour w Morskim Parku Handlowym nadal działać będzie w formacie hipermarketu z całkowitą powierzchnią GLA wynoszącą ponad 8,3 tys. mkw.

- Nasz sklep w Morskim Parku Handlowym to bardzo ważny punkt na mapie handlowego zagłębia na gdańskich Szadółkach. Po ponad dekadzie od otwarcia, jako jeden z pierwszych najemców centrum, śmiało możemy powiedzieć, że dorastaliśmy razem z tą destynacją. Widzieliśmy, jak się zmienia, jak zmieniają się odwiedzający centrum. To właśnie dzięki temu, bardzo dobrze znamy preferencje i potrzeby naszych klientów. Wiemy, co jest dla nich ważne i na jakich zakupach im zależy. To sprawia, że jesteśmy w stanie skutecznie realizować ambitną strategię rozwoju, dostosowując się do nowych realiów nie tylko nowoczesnego, multikanałowego handlu, ale także czasów postcovidowych - mówi Agata Kopytyńska, dyrektor działu Nieruchomości i Ekspansji, Carrefour Polska.

Trójmiasto to jeden z najbardziej rozwiniętych i dojrzałych rynków handlowych w kraju. Jego atutem jest rosnąca z roku na rok siła nabywcza mieszkańców, a także obserwowane od kilkunastu lat dodatnie saldo migracji. W takich warunkach swoją pozycję umacniał i nadal umacnia Morski Park Handlowy, z Carrefourem w składzie. Nowa, 5-letnia umowa sieci to wyraźny sygnał, że rozbudowane kilka lat temu, dobrze zarządzane centrum z przemyślanym miksem najemców to ważny element handlowego krajobrazu Gdańska i Trójmiasta - mówi Jorg ten Have z RPG Asset Management

Bernd van Kooten z RPG chciałby jednocześnie podziękować wszystkim stronom zaangażowanym w proces: Carrefour, Savills i BNP Paribas Real Estate Poland. BNP Paribas Real Estate Poland jest odpowiedzialne za asset management oraz reprezentację Wynajmującego w Morskim Parku Handlowym. Firma Savills jest odpowiedzialna za zarządzanie obiektem.