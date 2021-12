Carrefour: Przedłużyliśmy 106 umów z naszymi najemcami

Dzięki temu do portfolio sieci dołączyły takie marki, jak m.in. ONLY i ONLY Kids (Zielone Wzgórze Białystok), Optyk Kodano (Galeria Morena), Bike Moto Center (Katowice) czy W.Kruk (Zgorzelec).

Po zniesieniu restrykcji Carrefour Polska ponownie zintensyfikował wsparcie sprzedaży. Jak zauważa zarządca, klienci centrów odczuwają potrzebę powrotu do normalnych, komfortowych zakupów i usług. Widać to w coraz pełniejszym sposobie korzystania z oferty galerii, co przekłada się na dane dotyczące obrotów najemców. Ważnym elementem budowania atrakcyjności są eventy i akcje promocyjne, które nie powodują zarazem dużej kumulacji liczby osób na małej przestrzeni. Stało się to skutecznym sposobem na zachęcenie klientów do bezpiecznego powrotu na zakupy.