Carrefour przetestował własny system kaucyjny. Jakie wnioski?

Próba generalna systemu kaucyjnego ruszyła 11 stycznia 2023 roku w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim. Do butelkomatów ustawionych w sklepach tej sieci, klienci mogli (i wciąż mogą) oddawać zużyte opakowania po napojach, w tym plastikowe butelki i aluminiowe puszki. Maszyny w zamian drukują bon, którym od razu można zapłacić za zakupy.

Carrefour zebrał 2 mln opakowań

W niecałe 3 miesiące zebrano w ten sposób już 2 mln opakowań, wypłacając klientom łącznie ponad 300 tys. zł w ramach kaucji wynoszącej 15 groszy za jedno, zwrócone opakowanie. To również 50 000 ton plastiku, któremu Carrefour dał drugie życie. O popularności akcji świadczy fakt, że wzięło w niej udział już ponad 75 tys. klientów.

- Tak znakomity wynik testowego systemu kaucyjnego udało się osiągnąć dzięki zwiększającej świadomość ekologiczną kampanii marketingowej "Zwracaj i zarabiaj w Carrefour" oraz ogromnemu zaangażowaniu naszych klientów. W niektóre dni przed naszymi butelkomatami ustawiają się długie kolejki osób chętnych do zwrotu opakowań. Pokazuje to, że zaproponowany przez nas system kaucyjny, bardzo dobrze odpowiada na potrzeby wszystkich uczestników rynku, w tym najważniejszego jego ogniwa - konsumentów, od których zależy jego powodzenie i skuteczność – mówi Sylwester Mroczek, manager ds. rozwoju w Carrefour Polska.

- Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. To sygnał, że społeczeństwo jest gotowe na takie rozwiązania - mówi Renata Sarnecka, Członek Zarządu EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań.

System kaucyjny Carrefour i Eko-Punktu

Butelkomaty Carrefour i EKO-Punktu o wdzięcznej nazwie PETfur w styczniu 2023 roku stanęły w 8 hipermarketach Carrefour: w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach oraz Katowicach, a także 2 supermarketach: w Pszczynie i Zabrzu (ul. Chopina). Automaty przyjmują butelki oraz puszki w formie nie zgniecionej oraz takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy. Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz bon z całościową kwotą odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań. Bonem od razu można zapłacić za zakupy w danym sklepie Carrefour i jest on ważny do końca danego dnia. Zebrane w butelkomatach opakowania trafią do zakładów zajmujących się profesjonalnym recyklingiem oraz po przetworzeniu, powrócą w pierwotnej formie na półki sklepowe.