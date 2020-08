Carrefour przygotował ekologiczną wyprawkę szkolną

Carrefour stawia na ekologię, fot. mat. pras.

Carrefour we Francji rezygnuje ze wszystkich jednorazowych tworzyw sztucznych w swoich produktach piśmienniczych marki własnej i akcesoriach szkolnych, takich jak długopisy, pisaki, linijki, sztyfty i nożyczki. Plastik zostanie zastąpiony tekturą w 100 proc. nadającą się do recyklingu. W sumie 45 ton plastiku zostanie zaoszczędzonych w ciągu jednego roku, w tym 39 ton w samej Francji.

Carrefour opracował przyjazną dla środowiska gamę długopisów, flamastrów, zakreślaczy i markerów permanentnych - wszystkie zostały wykonane z przetworzonych kartonów na żywność. Polietylen i aluminium w kartonach są poddawane recyklingowi i przetwarzane na granulki z tworzywa sztucznego, które są następnie wykorzystywane do wytwarzania gotowych produktów. Ponad 117 tys. kartonów na mleko i sok pomarańczowy zostało już poddanych recyklingowi i przekształconych w nowe produkty Carrefour, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości odpadów.

Carrefour wzmacnia zobowiązania podjęte w 2019 r., kiedy to został sygnatariuszem paktu na rzecz stopniowego wycofywania opakowań z tworzyw sztucznych i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym: do tej pory sieć zmniejszyła ilość plastikowych opakowań używanych do ekologicznych owoców i warzyw, a także zabawek.