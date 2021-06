Carrefour przygotował promocję dla fanów piłki nożnej

Fot. materiały prasowe

Od 2 czerwca do 10 lipca w sieci Carrefour, w zamian za zakupy specjalnie oznaczonych produktów klienci będą otrzymywać wirtualne naklejki w aplikacji Mój Carrefour, a po zebraniu pełniej jedenastki (11 naklejek), odbiorą piłkę nożną za 1 grosz.

Każde 25 złotych wydane na produkty biorące udział w akcji to 1 naklejka. Po zebraniu „pełnej drużyny”, czyli 11 naklejek, klient otrzyma kupon w aplikacji Mój Carrefour, który następnie wymieni w punkcie obsługi klienta na jeden z dwóch modeli piłki nożnej. Na klientów czeka 50 000 piłek.

Można zebrać dowolną liczbę jedenastek i wymieniać je na piłki. Będzie je można odbierać w punktach obsługi klienta od 17 czerwca do 31 lipca lub do wyczerpania zapasów. Wśród grupy ok. 1500 specjalnie oznaczonych produktów, za które klienci otrzymują naklejki, znalazły się m.in. piwa, napoje, przekąski, słodycze, orzechy, gotowe dania, kosmetyki a nawet zabawki.