Carrefour rozda klientom 1,8 mln zł w bonach na zakupy

W tym roku Carrefour świętuje swoje 60-lecie na świecie i 26 lat obecność w Polsce. Sieć posiada obecnie swoje sklepy na 3 kontynentach, w ponad 30 państwach, nawet w tak odległych krajach jak Chiny, Kolumbia czy Indonezja. Wielkie świętowanie związane z urodzinami, Carrefour rozpoczyna także w Polsce. Aby uczcić swój okrągły jubileusz, w naszym kraju zorganizowana została Wielka Loteria Urodzinowa, w której pula nagród to 1,8 mln zł. Wygrać może każdy, a najwięcej użytkownicy aplikacji Mój Carrefour.

Wielka Loteria urodzinowa Carrefour to wyjątkowa akcja, dla wszystkich klientów robiących zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, w tym franczyzowych, jak również online. Od 25 września do 31 października każdy paragon na kwotę minimum 60 zł, może wziąć udział w Loterii. Codziennie do wygrania jest 30 kart o wartości 1 tys. zł, a raz w tygodniu 3 karty o wartości 6 tys. zł. Nagroda główna to 10 tys. zł, które trafi aż do 60 klientów. Aby móc na nią liczyć, trzeba zeskanować przy kasie kod z aplikacji Mój Carrefour. Wzięcie udziału w konkursie jest bardzo łatwe — wystarczy na stronie loteria.carrefour.pl wpisać numer paragonu, aby po chwili na podany adres e-mail i numer telefonu, przyszło potwierdzenie wraz z informacją o ewentualnej wygranej.

- 60 lat to piękny jubileusz i wspaniała okazja do świętowania. Cieszymy się, że możemy obchodzić te urodziny razem z całą Grupą Carrefour i zaoferować naszym klientom w Polsce wyjątkową loterię z pulą nagród bliską 2 milionom złotych. To największa tego typu akcja marketingowa, którą kiedykolwiek organizowaliśmy w naszym sklepach w Polsce - mówi Marta Baran Dyrektorka Działu Zarządzania Relacjami z Klientem. Naszym głównym celem było stworzenie konkursu, w którym można wygrywać codziennie. Wystarczy zrobić zakupy i zarejestrować paragon na stronie. Chcieliśmy też docenić użytkowników naszej aplikacji mobilnej, bo to właśnie oni regularnie przychodzą do naszych sklepów, śledzą nowości i korzystają z promocji. To użytkownicy Mój Carrefour, będą mogli zagrać aż o 10 tys. zł, dlatego warto już dziś pobrać naszą aplikację i robić zakupy w Carrefour. Im więcej razy je zrobimy, tym większa nasza szansa na wygraną - dodaje Marta Baran.

Szczegółowe informacje i regulamin Wielkiej Loterii Urodzinowej Carrefour, dostępne są na stronie loteria.carrefour.pl oraz na stronie organizatora – smolar.pl.