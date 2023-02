Carrefour rozdaje klientom pieniądze w aplikacji. Ruszyła kolejna odsłona Akcji Antyinflacja

Carrefour Polska ogłasza nową promocję dla klientów korzystających z aplikacji Mój Carrefour. Osoby, które w lutym dokonają co najmniej 5 zakupów za minimum 99 zł, otrzymają e-bon o wartości 50 zł. Aby z niej skorzystać, wystarczy pobrać aplikację Mój Carrefour i zarejestrować konto, a w trakcie dokonywania zakupów zeskanować wirtualną kartę klienta przy kasie. E-bon będzie generowany automatycznie na koncie i będzie można go wykorzystać w kasach tradycyjnych w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Klienci mogą wielokrotnie skorzystać z tej okazji. Im więcej zakupów zostanie zrealizowanych za pomocą aplikacji, tym więcej e-bonów można zdobyć. Po otrzymaniu jednego rabatu, kolejne zakupy zostaną wliczone do uzyskania kolejnego.

Marki Carrefour są tańsze nawet o 30%

Jednym z filarów Akcji Antyinflacja są produkty marki własnej Carrefour. Są one oferowane w niższych cenach nawet o 30% w porównaniu do ich markowych odpowiedników, co stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla klientów. Produkty te zostały starannie wyselekcjonowane i cechują się doskonałą jakością w stosunku do ceny. W ofercie hipermarketów Carrefour znajduje się już około 4000 produktów marek własnych, w tym świeże produkty Jakość z Natury, tradycyjne wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour i codzienne produkty Carrefour Classic. Nieustannie rozszerzana oferta sprawia, że coraz więcej Polaków przekonuje się do produktów marki Carrefour.

Weekendowe zakupy tańsze z aplikacją Mój Carrefour

Kolejnym filarem składającym się na bieżącą akcję sieci jest aplikacja Mój Carrefour, dzięki której konsumenci otrzymują dostęp do codziennych zniżek na wybrane artykuły, sięgających nawet 50%, zaś w weekend płacą 10% mniej za całe zakupy.

Simpl - najtańsze produkty w swojej kategorii

W Carrefour można znaleźć aż 200 produktów marki Simpl i Simpl Choice, które są najtańsze w swojej kategorii. Wśród nich przede wszystkim niezbędne w każdej kuchni produkty, które pozwalają sporo zaoszczędzić. Co więcej, Simpl Choice to szeroka gama kosmetyków i produktów z działu z chemią gospodarczą w świetnych cenach. Marka Simpl to kolejny filar Akcji Antyinflacja i doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zakupów.

Carrefour ze zniżką dla seniorów

W każdy wtorek, w hiper- i supermarketach sieci, seniorzy mają możliwość uzyskania do 10% zniżki na wszystkie swoje zakupy w postaci e-kuponu, który może być wykorzystany przy następnej wizycie. Maksymalna wartość zniżki wynosi 30 zł. Jest to kolejny krok Carrefour w kierunku ułatwiania klientom oszczędnych zakupów w czasie rosnącej inflacji.

Co tydzień nowe Super Oferty w Carrefour

Warto na bieżąco śledzić cotygodniowe gazetki promocyjne Carrefour, które są dostępne stacjonarnie w super- i hipermarketach sieci, jak i w aplikacji Mój Carrefour, a także na stronie internetowej carrefour.pl. W każdym numerze klienci znajdą Super Oferty, czyli wyjątkowe okazje, w tym obniżki nawet do 50%. Jest to piąty i ostatni filar Akcji Antyinflacja.