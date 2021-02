Carrefour rozważa przejęcie sieci sklepów ze świeżą żywnością

Carrefour ma ambitny plan przejęcia, fot. shutterstock

Carrefour rozważa przejęcie firmy Prosol, właściciela francuskiej sieci świeżych produktów spożywczych Grand Frais. Transakcja może wynieść od 3 do 4 mld euro.

Carrefour zwrócił uwagę na Prosol, właściciela sieci sklepów ze świeżą żywnością Grand Frais. Działami warzywno-owocowymi, rybnymi i mleczarskimi w tych sklepach zarządza sam Prosol, a pozostali partnerzy zajmują się działami mięsnymi, piekarniczymi i pozostałymi artykułami spożywczymi. W przypadku przejęcia Carrefour miałby w dużej mierze kontrolę nad Grand Frais.

Od 2017 roku Prosol posiada również inny własny koncept pod nazwą Fresh. Ta sieć ma około 20 sklepów, ale liczy na 100 oddziałów do 2025 roku. Prosol otworzył również dwa sklepy we Włoszech pod szyldem Banco Fresco.

Prezes Alexandre Bompard podobno wyznaczył bank BNP Paribas do rozpoczęcia rozmów w sprawie przejęcia. - Dział finansowy Carrefoura w coraz większym stopniu podkreśla w stosunku do inwestorów i analityków chęć do taktycznych przejęć w krajach, w których jest już obecny, po przejęciach Wellcome na Tajwanie, Supersol w Hiszpanii i Makro w Brazylii w 2020 r. - powiedział Nicolas Champ, analityk w Barclays. W zeszłym roku Carrefour kupił ekologiczną sieć Bio C'Bon.

Obecny plan jest jednak bardzo ambitny: byłoby to jedno z największych przejęć w historii grupy. Ardian, większościowy akcjonariusz Prosolu, spodziewa się otrzymać od 3 do 4 miliardów euro. W ubiegłym roku Euro Ethnic Foods, oddział Grand Frais, został przejęty przez amerykański PAI Partners za ponad miliard euro.

Chociaż najwyraźniej PAI Partners nie jest już mile widziany w Grand Frais, wiele amerykańskich funduszy zwraca uwagę na tę markę. Carrefourowi nie będzie więc łatwo przekonać do siebie radę dyrektorów Prosol.