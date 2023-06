Carrefour tworzy w sklepach Strefy Niskich Cen i ogłasza Super Tygodnie promocji

Strefy niskich cen to specjalnie oznaczone strefy z produktami o najniższych cenach, w tym coraz bardziej popularną w Polsce marką Simpl. Mają one pomóc klientom zaplanować zakupy skrojone pod ich potrzeby - od tych z kategorii premium, po ofertę produktów budżetowych.

Wyniki 42. odsłony badania Global State of Consumer Tracker firmy Deloitte wykazują, że jedną piątą domowego budżetu pochłaniają wydatki na zakup produktów spożywczych, a 27 proc. stanowią wydatki związane z domem. Te dwie kategorie stanowią prawie połowę przewidywanych wydatków typowego polskiego gospodarstwa domowego. Badanie pokazuje również, że niemal połowa Polaków odwiedza więcej niż jeden sklep, aby skorzystać z najlepszych okazji. 33% badanych deklaruje zakup tylko niezbędnych artykułów, zaś około jedna czwarta podczas zakupów wybiera przede wszystkim produkty marki własnej.

Carrefour partnerem w oszczędzaniu

12 czerwca w sklepach Carrefour rusza nowa kampania promująca markę Simpl. W pierwszym tygodniu 1 kg cukru Simpl będzie kosztował 3,99 zł (przy zakupie 10 sztuk). W kolejnych tygodniach będą się także pojawiać specjalne obniżki na kolejne artykuły, niezbędne w kuchni czy łazience.

200 sposobów na oszczędności

Wybór 200 produktów marki Simpl i Simpl Choice, które są najtańsze w swoich kategoriach, ma pomóc klientom w oszczędzaniu. Simpl Choice to gama kosmetyków i artykułów z działu z chemią gospodarczą w atrakcyjnych cenach. Produkty tej linii można zidentyfikować dzięki charakterystycznym, białym etykietom.

Carrefour oferuje też ponad 4000 produktów pod marką własną Carrefour, których popularność w ciągu roku znacząco wzrosła.

Obecnie 53% Polaków szuka sposobów na oszczędności podczas zakupów, a niemal połowa aktywnie szuka najlepszych promocji.

Super Tydzień

W ramach najbliższego Super Tygodnia klienci mogą skorzystać we wtorek (20.06) z 30% rabatu na wszystkie produkty marki Vileda, w środę (21.06) z 30% rabatu na wszystkie kawy ziarniste, a w czwartek (22.06) z 20% rabatu na wszystkie telewizory. W kolejny poniedziałek (26.06) klienci otrzymają 20% rabatu na wszystkie produkty do filtrowania wody, we wtorek (27.06) we wszystkich hipermarketach Carrefour obowiązywać będzie rabat 20% na wybrane telefony i smartfony. Środa (28.06) to 30% rabatu na wszystkie pomidory, zaś w czwartek (29.06) - 30% rabatu na wszystkie lody familijne od 400 ml do 1,5 l.

W ramach Akcji Antyinflacja obowiązują weekendowe zniżki -10% na całe zakupy z aplikacją "Mój Carrefour", Super Oferty dostępne w cotygodniowych katalogach handlowych, najtańsze w swoich kategoriach produkty z linii Simpl, stałe zniżki dla seniorów oraz atrakcyjnie wycenione produkty marki własnej Carrefour. W ramach dodatkowych akcji, klienci, którzy w czerwcu, od poniedziałku do czwartku, dokonają zakupów za minimum 100 zł z aplikacją "Mój Carrefour", otrzymają e-bon o wartości 10 zł do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w tej sieci.