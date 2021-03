Carrefour ułatwi klientom właściwą segregację odpadów

Carrefour pilotażowo wprowadził na 20 wybranych produktach marki własnej system piktogramów Koalicji 5 Frakcji, fot. mat. pras.

Carrefour Polska zdecydował się przeprowadzić pilotaż systemu oznakowania przygotowanego przez Koalicję 5 Frakcji. To nowe systemowe rozwiązanie jako efekt współpracy producentów, sieci handlowych, miast oraz organizacji pozarządowych ma pomóc konsumentom właściwie segregować odpady.

W marcu br. Carrefour Polska, jeden z członków Koalicji 5 Frakcji, pilotażowo wprowadził na 20 wybranych produktach marki własnej system piktogramów Koalicji 5 Frakcji, który w prosty i jasny sposób dostarczy konsumentom wiedzę, jak segregować poszczególne opakowania po zużyciu. Decyzja ta ma rozwiązać problem trudności Polaków w prawidłowej segregacji odpadów - blisko 50% z nas nie potrafi właściwie posegregować zużytych opakowań. Obecnie niejasne etykiety i niedokładne informacje o możliwości recyklingu sprawiają, że właściwa segregacja jest wyzwaniem. Tylko 11 proc. rodaków przyznaje, że segregacja odpadów opakowaniowych nie wiąże się dla ich z żadnymi trudnościami.

Zaprojektowany przez Koalicję 5 Frakcji jednolity system kolorowych i czytelnych piktogramów precyzyjnie informuje, której części opakowania dot. informacja, w jaki sposób przygotować dany element oraz do którego pojemnika należy go wyrzucić. Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat recyklingu na opakowaniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że eko-oznakowania na opakowaniach są nie tylko bardziej czytelne od aktualnie stosowanych symboli, ale również 92% respondentów uznało, że zachęcają one do segregowania.