Carrefour w okresie świątecznym - jakie godziny otwarcia

W Wigilię sklepy marki będą działać do godziny 13, zaś w Sylwestra – do godz. 18.Od 17 do 23 grudnia wszystkie hipermarketu Carrefour będą otwarte do godziny 23. Wydłużeniu ulegną też godziny otwarcia wybranych supermarketów działających z logo Carrefour Market.

W Wigilię, 24 grudnia, hiper- i supermarkety Carrefour będą otwarte do godziny 13.

W Sylwestra, 31 grudnia, sklepy własne Carrefour będą czynne do godziny 18.

W Święta Bożego Narodzenia (25-26 grudnia br.) oraz w Nowy Rok (1 stycznia 2022 r.) wszystkie sklepy należące do Carrefour będą nieczynne.

W przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express o godzinach otwarcia w okresie świąteczno-noworocznym decydują bezpośrednio ich właściciele.