Carrefour w Polsce i Francji. Ceny zbliżone, zarobki niekoniecznie

Wybraliśmy kilka produktów i porównaliśmy ich ceny po obniżce antyinflacyjnej we Francji z aktualnymi cenami w polskim e-sklepie Carrefoura. Artykuły nie są identyczne, ale w obu przypadkach są to produkty marki własnej detalisty. Kurs euro według NBP na dzień 24 marca 2023 wynosił 4,69 zł za 1 euro.

Carrefour obniża ceny produktów we Francji

Ceny Carrefoura we Francji i w Polsce

Ryż biały długoziarnisty marki Carrefour Classic kosztuje we Francji po obniżce 1,70 euro za kilogram, czyli po przeliczeniu 7,97 zł. Ryż tej samej marki własnej w ecarrefour.pl kosztuje 7,89 zł za kilogram.

Mąka marki własnej typ 550 we Francji kosztuje 0,75 euro za kilogram, czyli 3,51 zł, a w e-sklepie carrefour.pl za mąkę Carrefour Classic trzeba zapłacić 2,89 zł.

Płyn do naczyń marki własnej Simpl kosztuje we francuskich sklepach 0,98 euro za litr (po przeliczeniu 4,6 zł), a w polskim e-carreforze za litrowy żel do naczyń marki własnej zapłacimy 5,99 zł.

Kawa rozpuszczalna 200 g marki Simpl po antyinflacyjnej obniżce ma cenę 3,09 euro, co przeliczeniu daje 14,49 zł. Popodby produkt (mieszanka kawy rozpuszczalnej i cykorii marki własnej Carrefoura) kosztuje u nas 13,99 zł.

Za ketchup o gramaturze 560 g we Francji (marka Simpl) zapłacimy 0,95 euro, czyli 4,45 zł. Podobny produkt marki własnej detalisty kosztuje w polskim e-sklepie 6,99 zł.

Passata 1 kg we francuskich sklepach kosztuje 1,56 euro, co przeliczeniu daje 7,31 zł. Carrefour.pl proponuje podobny towar za 8,68 zł.

Litrowe mleko marki własnej t wydatek rzędu 0,99 euro (4,64 zł), a w e-sklepie detalisty w Polsce - 3,49 zł.

Za sześć jaj we Francji zapłacimy po rabacie 1,99 euro, czyli 9,33 zł. Carrefour.pl sprzedaje jaja marki własnej za 6,79 zł.

Ceny w e-sklepach w Polsce

Inflacja we Francji i w Polsce

Roczna inflacja w lutym br. we Francji nieoczekiwanie wzrosła do 7,2%. W styczniu było to 7 %. Napędzają ją głównie ceny żywności.

Francuski urząd statystyczny - INSEE - prognozuje, że inflacja cen żywności utrzyma się na poziomie 13% w pierwszej połowie roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w lutym wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc.

W lutym w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,8%), rekreacji i kultury (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%) oraz mieszkania (o 0,5%).

Płaca minimalna w Polsce i Francji

Wynagrodzenie we Francji nie może być niższe od krajowej płacy minimalnej, której wysokość zmienia się periodycznie (SMIC – Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Od 1 stycznia 2023 r. SMIC wynosi 1.709,28 euro miesięcznie (11,27 euro na godzinę) brutto. Po przeliczeniu 7999,43 zł.

W Polsce wynagrodzenie minimalne od stycznia br. wynosi 3490 zł brutto. Od 1 lipca br. wzrośnie do 3600 zł brutto.