Carrefour wprowadza alternatywę dla tzw. zrywek

Fot. materiały prasowe

Carrefour, w ramach inicjatywy zakupy do własnych opakowań, wprowadza do sklepów alternatywę dla tzw. zrywek. W sklepach sieci w całym kraju pojawiły się wielorazowe woreczki na warzywa i owoce wykonane w 100% z bawełny.

W wakacje Carrefour, jako pierwsza sieć handlowa, zaprosił klientów w całym kraju do korzystania z możliwości zakupów produktów na wagę do swoich wielorazowych opakowań. Firma zachęca też do zakupu owoców i warzyw do własnych woreczków. Teraz dla tych, którzy zapomną swojego woreczka na zakupy, w sklepach dostępna jest alternatywa dla plastikowych toreb foliowych – wielorazowe woreczki wykonane w 100% z bawełny. Stoiska z nimi można znaleźć w pobliżu sekcji z owocami i warzywami. Woreczki są już dostępne we wszystkich hipermarketach i wybranych supermarketach. W ciągu najbliższych kilku tygodni, wielorazowe worki bawełniane będą dostępne we wszystkich hiper- i supermarketach.