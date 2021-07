Carrefour wprowadza wodę w butelkach zwrotnych

Na półkach Carrefour pojawiła się woda gazowana w szklanych butelkach zwrotnych. Fot. materiały prasowe

Sieć Carrefour, jako jedna z pierwszych na rynku wprowadziła do oferty wodę gazowaną w szklanych butelkach zwrotnych, o pojemności 1 l. Systemem kaucyjnym objęte są również skrzynki do ich transportu.

Wcześniej Carrefour oferował już odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazania paragonu.

Polacy a ekologia

Według danych Deloitte obecnie jedynie w 10 europejskich krajach funkcjonuje uregulowany prawnie system kaucyjny, a z systemu korzysta nieco ponad 133 mln mieszkańców. Średni poziom zwrotu w tych krajach wynosi ok. 91% wszystkich opakowań włączonych do systemu. W Polsce nadal brakuje ścisłego uregulowania kwestii opakowań kaucyjnych. Dyrektywa Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wyznacza jednak ambitne cele do osiągnięcia w najbliższych latach w zakresie odzysku surowców. Dla przykładu poziom recyklingu odpadów opakowaniowych szklanych ma wynieść 75% do 2030 roku.

Jak pokazuje raport Ministerstwa Środowiska z listopada 2019 roku, zaledwie 1/4 Polaków przy zakupie napojów w szklanych opakowaniach zwraca uwagę na informację czy butelka nadaje się do zwrotu. Edukacja w tym zakresie jest więc kluczowa.

Zero waste w Carrefour

Na półkach hipermarketów i supermarketów Carrefour pojawił się nowy produkt - woda gazowana Jurajska w większym szklanym opakowaniu. To, co wyróżnia ją na rynku to fakt, że zarówno szklane butelki, jak też skrzynki do ich transportu, są objęte systemem kaucyjnym w sieci Carrefour. Przy pierwszym zakupie klient wnosi kaucję za butelki i skrzynkę, a przy kolejnych zakupach wymienia je na pełne opakowania już bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Głównym celem, który przyświecał Carrefour w zainicjowaniu akcji, jest chęć zaktywizowania Polaków w zakresie działań proekologicznych i selektywnej zbiórki odpadów w celu ich dalszego recyklingu oraz przekonania konsumentów, jak istotna dla ochrony środowiska naturalnego jest gospodarka cyrkularna.

- Zachęcamy Polaków do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów szklanych oraz rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych, jednocześnie dostarczając im konkretne rozwiązania. Kolejnym naturalnym krokiem w kierunku zero waste jest rozszerzenie gamy opakowań szklanych, które będzie można wymienić – podkreśla Marek Lipka, Dyrektor Handlowy i członek Zarządu Carrefour Polska.

Polscy konsumenci borykali się również z problemem konieczności posiadania paragonu, by odzyskać wpłaconą wcześniej kaucję. Od kwietnia klienci hiper- i supermarketów Carrefour Polska mogą już oddawać szklane butelki zwrotne bez konieczności okazania wydruku – wymieniają je na e-bony stanowiące zwrot pełnej kaucji za opakowania. Jak pokazują pierwsze wyniki – klienci zwracają większą uwagę na oznaczenia opakowań i chętniej sięgają po produkty w butelkach zwrotnych. Carrefour Polska jest pierwszą siecią, która wprowadziła takie rozwiązanie.