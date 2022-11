Carrefour wyznacza nowe trendy w sprzedaży zabawek. Inni pójdą tym śladem?

Carrefour w Hiszpanii zastosował technologię, aby promować swoją ofertę bożonarodzeniową.

Interaktywne usługi sieci Carrefour w Hiszpanii

W tym roku Carrefour za pomocą strony internetowej elmundodelosjuguetes.es, pozwala dzieciom wchodzić w interakcję z zabawkami, grać w gry i pisać listy do Świętego Mikołaja, Trzech Mędrców i EL Olentzero, tradycyjnej postaci w Kraju Basków.

Detalista ma licencję na sprzedaż zabawek związanych z takimi brandami i postaciami jak Pokémon, Marvel i Harry Potter, Hasbro, Mattel, Famosa, Injusa, Lego, Playmobil, Bizak i Bandai.

Ponadto Carrefour oferuje 195 SKU marek własnych zabawek.

Oferta zabawek sieci Carrefour w Hiszpanii

Interaktywna strona sieci Carrefour z zabawkami

Kamień milowy Carrefour Express

Carrefour Hiszpania niedawno osiągnął kamień milowy w rozwoju - 1000 sklepów w koncepcie. W ciągu ostatniego roku uruchomiono ponad 100 sklepów.

W Polsce sprzedaż sieci Carrefour za trzeci kwartał 2022 r. wyniosła 555 mln euro. Względem II kw. 2022 sprzedaż spadła o 20 mln euro (575 mln euro), ale rok do roku wzrosła o 56 mln euro, czyli 18,5 proc. LfL (z wyłączeniem paliw i kalendarza). Po trzech kwartałach sprzedaż to 1,63 mld euro w porównaniu do 1,49 mld euro o trzech kwartałach 2021 roku (wzrost o 140 mln euro).

Carrefour ma w Polsce 935 sklepów