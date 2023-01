Carrefour z akcją antyinflacją i koszykiem 25 produktów w cenie poniżej 100 zł

W ramach przeprowadzanych działań Carrefour Polska zaoferował swoim klientom „Koszyk Pełen Oszczędności”. Znalazło się w nim 25 najczęściej kupowanych produktów marki własnej sieci. Ich łączna wartość nie przekracza 100 zł, dzięki czemu klienci mogą kupić artykuły o wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. W koszyku znalazło się między innymi mleko, kukurydza konserwowa, tuńczyk w oleju, pomidory krojone czy jajka. Detalista zapowiada, że produkty wyróżnione w koszyku będzie można kupić w niezmienionej cenie do końca stycznia.







Marki Carrefour, które są tańsze nawet o 30%

Akcja Antyinflacja składa się z pięciu filarów, a jednym z nich są produkty marek własnych Carrefour. Detalista oferuje swoje produkty w cenach niższych nawet o 30% w porównaniu do markowych odpowiedników. Polacy coraz mocniej przekonują się do nich, ponieważ przy podobnej jakości co produkty znanych marek, są widocznie tańsze. Jak zaznacza sieć, są to produkty starannie wyselekcjonowane, o doskonałej relacji jakości do ceny. Należą do nich m.in. produkty świeże sygnowane marką Jakość z Natury, tradycyjnie produkowane wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour czy codzienne produkty Carrefour Classic. Sieć oferuje łącznie już blisko 4000 produktów marek własnych i stale rozbudowuje swoją ofertę.