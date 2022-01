Carrefour z akcją oddawania butelek bez paragonu w sklepach franczyzowych

Inicjatywa, kontynuowana w 2022 roku, ma zachęcać do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów oraz rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach akcji od kwietnia do października polscy klienci odzyskali około 1 643 000 zł pod postacią e-bonów.

Zwrot butelek w sklepach franczyzowych

Popularność rozwiązania utwierdziła sieć w decyzji o przedłużeniu na 2022 rok akcji zwrotu butelek bez paragonu. Do hiper- i supermarketów Carrefour można oddawać wszystkie butelki zwrotne po piwach obecnych w asortymencie sieci oraz dwa rodzaje wody mineralnej. Wysokość kaucji jest zgodna z ustaleniami producenta widocznymi na opakowaniu.

Carrefour działa nad rozszerzeniem programu o kolejne napoje oraz wprowadzeniem systemu butelek zwrotnych do sklepów franczyzowych, dzięki czemu stanie się największą siecią oferującą nieograniczony zwrot butelek.

Według prognoz Carrefoura w 2022 roku polscy klienci mogą odzyskać w programie kaucyjnym nawet 4 miliony złotych.

Program odbioru butelek zwrotnych bez paragonu ruszył 22 kwietnia – w Światowy Dzień Ziemi – we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour Polska. Sprawne rozpoczęcie akcji było możliwe dzięki współpracy z głównymi partnerami, Grupą Żywiec, Kompanią Piwowarską oraz Carlsberg Polska. Od kwietnia klienci w całej Polsce mogą oddać wszelkie butelki zwrotne w jednym z ponad 250 sklepów Carrefour bez konieczności okazania paragonu. W zamian klient otrzymuje zwrot kaucji w formie e-bonu, który może przeznaczyć na zakupy. Od grudnia 2021 roku osoby, które korzystają z aplikacji Mój Carrefour, mogą również zapisać bon o wartości kaucji w aplikacji.

Ponad 3 miliony odzyskanych butelek

Pierwsze miesiące akcji przyniosły znaczące rezultaty – w okresie od kwietnia do października w sklepach Carrefour oddano ponad 3,2 miliona butelek, które mogły dzięki temu wrócić do obiegu, co ograniczyło produkcję 900 ton śmieci tylko w ciągu 6 miesięcy. Tym samym wzrost zwrotu butelek w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim wyniósł 227%.