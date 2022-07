Carrefour zmienia szefów w Europie

Trudne zadanie przed nowy dyrektorem w Carrefour

Geoffroy Gerdorff zostanie mianowany dyrektorem generalnym na Belgię 4 lipca br. Detalista informuje o tym w komunikacie prasowym.

Gersdorff pracuje dla Carrefour od 1997 roku na różnych stanowiskach, zarówno w Belgii, jak i na poziomie całej grupy. W latach 2000-2013 odpowiadał za marki własne na poziomie międzynarodowym, a następnie wrócił do Belgii, gdzie m.in. zarządzał hipermarketami. Od 2018 do 2020 był tam sekretarzem generalnym.

Co ciekawe, jest pierwszym Belgiem, który przejął kierownictwo firmy w kraju: do tej pory to miejsce zarezerwowane było dla Francuzów. Czeka go trudne zadanie: Carrefour w Belgii nie radził sobie najlepiej.

Pełne zaufanie

Geoffroy Gersdorff będzie podlegał Laurentowi Vallée, który od poniedziałku zostanie dyrektorem wykonawczym na Europę Północną.

„W pełni ufam doświadczeniu Laurenta Vallée i jego wiedzy na temat Carrefour, które rozwinęła się w ciągu ostatnich pięciu lat, aby zarządzać strefą Europy Północnej. – powiedział dyrektor generalny Alexandre Bompard.