Carrefour zwraca klientom 100% ceny zakupionych produktów

Stale rosnące ceny sprawiają, że konsumenci coraz częściej i chętniej poszukują okazji cenowych i sposobów pomagających rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Potwierdzają to badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez ARC Rynek i Opinia[1]. Do aktywnego poszukiwania promocji w celu zaoszczędzenia przyznało się 39 proc. respondentów. Dotyczy to nie tylko tych droższych, ale też tych najbardziej podstawowych produktów.

Sieć Carrefour postanowiła zrewolucjonizować akcje antyinflacyjne, które realizowane są dla klientów w Polsce, wprowadzając zwrot 100% ceny zakupionych produktów. Robiąc zakupy w sklepach tej sieci od 17 do 22 kwietnia 2023 roku i wybierając produkty niespożywcze oznaczone naklejką „100% zwrot kasy”, otrzymają oni w aplikacji mobilnej “Mój Carrefour” trzy e-bony płatnicze o łącznej wartości całej wydanej kwoty. Kupując w tej sieci na przykład smartfon o wartości 1800 zł, klienci otrzymają 3 bony: pierwszy o wysokości 30% zapłaconej kwoty (w przypadku smartfona za 1800 zł będzie to kwota 540 zł) oraz dwa bony w wysokości 35% zapłaconej kwoty (w przypadku smartfona za 1800 zł będzie to kwota 630 zł), które należy zrealizować w wyznaczonym terminie do 13 maja 2023 r.

Na liście produktów akcji „100% zwrot kasy”, oprócz sprzętu RTV znalazły się także m.in. produkty małego AGD, tekstylia czy zabawki. Minimalna wartość zakupu, za który zwracane są pieniądze to 1 zł, a maksymalnie w e-bonach można otrzymać zwrot kwoty do 2000 zł. Akcja trwa do końca bieżącego tygodnia lub do wyczerpania zapasów, a lista produktów biorących udział w akcji może się różnić w każdym ze sklepów należących do sieci.

„100% zwrot kasy” nie jest pierwszą akcją, ale też z pewnością nie ostatnią inicjatywą Carrefour, która przynosi oddech domowemu budżetowi. Jak informuje sieć, dzięki niej można bowiem kupić więcej jakościowych towarów, bez krzywdy dla portfela. To szczególnie istotne w obecnych czasach, definiowanych przez szalejącą inflację i niepewne perspektywy ekonomiczne.

[1] Źródło: https://arc.com.pl/polacy-aktywnie-szukaja-promocji-i-porownuja-ceny/