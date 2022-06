Carrot: sprzedajemy w sieci 100% aut powypadkowych

Firma rozpoczęła działalność operacyjną na początku 2018 r. Poprzez swoją platformę internetową - carrot.pl, sprzedaje uszkodzone i powypadkowe auta, których naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna. Sytuacja taka ma miejsce gdy w przypadku ubezpieczenia OC wartość naprawy przekracza wartość pojazdu przed kolizją, a w przypadku AC wartość ta jest wyższa niż 70% sumy na jaką pojazd był ubezpieczony.

Nasz model zakłada uproszczenie i poprawę efektywności likwidacji szkody po stronie ubezpieczyciela i szybszą wypłatę odszkodowania oraz transparentność licytacji dla kupujących. Chcemy by nasz model stał się standardem dla całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Widzą to nasi partnerzy ubezpieczeniowi, którzy dzięki naszym rozwiązaniom mogą ograniczyć koszty likwidacji szkód – mówi Witold Jaworski, współzałożyciel Carrot.

e-sprzedaż aut

Carrot, dzięki sprzedaży online na koniec roku może mieć na koncie blisko 50 tys. sprzedanych aut, o wartości ponad 400 mln zł, licząc od początku działalności.

„W tym roku obrotowym celujemy w roczną sprzedaż uszkodzonych pojazdów na poziomie 20 tys. sztuk. Sukcesywnie rośnie również średnia wartość sprzedawanych aut. Szacujemy, że w tym roku będzie to ponad 13 tys. zł w porównaniu do 9,9 tys. zł, jakie notowaliśmy w ub. r. Wartość sprzedanych uszkodzonych aut, powinna przekroczyć w 2022 r. 215 mln zł. Sukcesywnie rozwijamy też naszą platformę sprzedażową i zwiększamy liczbę użytkowników” – dodaje Jaworski, który w przeszłości związany był min. z Grupą PZU i Allianz Polska.

Ryzyko reklamacji jest znikome

Jak podaje firma, na koniec kwietnia br. na platformie aukcyjnej carrot.pl zarejestrowanych było już 9,7 tys. użytkowników. Średnia wartość sprzedawanych aut wzrosła o blisko 30 proc. (r./r.), zaś liczba sprzedanych, uszkodzonych samochodów do maja br., o imponujące 108 proc. (r/r.). Na drogi w 2022 r. wyjechało również 28 własnych lawet Carrot. Co istotne, wszystkie pojazdy oferowane do sprzedaży na platformie aukcyjnej, fizycznie znajdują się na placach firmy Carrot, a każdy użytkownik platformy ma możliwość dokonania oględzin auta przed przystąpieniem do licytacji. Dzięki takiemu systemowi ryzyko reklamacji i odstąpienia od transakcji w zasadzie nie występuje, a sprzedawanych jest 100% wystawianych pojazdów

Carrot do tej pory nawiązał współpracę z większością zakładów ubezpieczeń, obecnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Umowy podpisano dotychczas z Ergo Hestią, Wartą, InterRisk, UNIQA, TUZ Ubezpieczenia, Compensą, Generali, Aviva, Wiener, Allianz, TUW Agro, oraz TUW „TUW”.

5 kroków działania

Szczegółowy model działania Carrot można opisać w pięciu krokach. Ubezpieczyciel najpierw informuje poszkodowanego o możliwości skorzystania z oferty firmy. Jeśli poszkodowany wyrazi zgodę na przekazanie danych do firmy Carrot, jej pracownicy kontaktują się, by ustalić warunki współpracy oraz miejsce i czas odbioru auta. Dokumentowany jest stan pojazdu i zwierana jest umowa zlecenia jego sprzedaży. W tym momencie następuje zamknięcie szkody, co oznacza wypłatę przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w wysokości pełnej wartości pojazdu przed szkodą lub sumy ubezpieczenia AC , to jest bez potrącania wartości wraku, jak ma to miejsce w tradycyjnym modelu. Proces kończy sprzedaż auta, którego wartość w całości trafia do ubezpieczyciela. Carrot w imieniu ubezpieczonego dopełnia formalności zmierzających do wypowiedzenia polisy i zgłoszenia do wydziału komunikacji faktu zbycia pojazdu, tak by cały proces nie angażował właściciela uszkodzonego pojazdu.