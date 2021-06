Castorama: Fachowe usługi to przyszłość rynku DIY

Castorama razem z NeedHelp pomoże znaleźć fachowców, fot. mat. pras.

Castorama rozwija współpracę z należącym do właściciela Castoramy serwisem usługowym – NeedHelp. W startującej pilotażowej wersji serwisu będzie można znaleźć fachowców, wycenić i zlecić wykonanie usługi w okolicy.

Pilotażowy program obejmuje sklepy w Warszawie oraz Siedlcach

Dzięki niemu klienci Castoramy w jednym miejscu zyskają dostęp do szerokiej oferty produktowej oraz usługowej

Kompleksowa oferta

Platforma usług remontowych NeedHelp pośredniczy pomiędzy dostawcami a osobami poszukującymi wykonawców robót, jednocześnie dając gwarancje i zapewniając bezpieczeństwo obu stronom. Platforma dostępna jest pod adresem https://castorama.needhelp.com.

- To naturalny krok w kierunku budowania doświadczeń klientów ukierunkowanych na kompleksową realizację usług – wyjaśnia Beniamin Schön dyrektor ds. klienta i digitalu w Castorama Polska.

To opcja dla klientów, którzy poszukują towaru i usługi w jednym miejscu. Do wyboru są wykonawcy reprezentujący różne poziomy cenowe i zakresy usług. Cały proces – od opublikowania zlecenia przez klienta do wyboru podwykonawcy zajmuje zwykle nie dłużej niż 24 godziny. Platforma pomaga kompleksowo zarządzić projektem – od rezerwacji, przez płatności i system weryfikacji jakości wykonania zlecenia.

Usługi przyszłością rynku

- To przyszłość rynku – dodaje Beniamin Schön – Takie rozwiązanie pozwala klientowi zaoszczędzić czas i środki, a także zyskać spokój i pewność co do jakości usługi.

Każdy z wykonawców obecnych na platformie NeedHelp jest poddawany wielopoziomowej weryfikacji – pod kątem formalnym ze strony firmy NeedHelp oraz przez samych klientów poprzez system ocen. Dodatkowo każda usługa jest ubezpieczona od ewentualnych szkód na zdrowiu lub w majątku klienta oraz objęta gwarancją satysfakcji lub naprawy do kwoty 5 tys. zł.

Rozwiązanie jest pilotażowe i dostępne dla klientów wybranych sklepów Castoramy. Sieć planuje stopniową rozbudowę usługi i wprowadzenie jej w kolejnych lokalizacjach.

Castorama Polska Sp. z o.o. uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 87 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 13 tys. pracowników.