Castorama Smart ruszyła w Smart Park w Mławie

Castorama w Mławie to dopiero trzecia placówka firmy w formacie Smart. Na powierzchni sprzedaży obejmującej blisko 2.000 mkw., klienci znajdą ok 15.000 różnych produktów dostępnych od ręki. Pozostałe produkty z gamy ponad 50 tyś. artykułów dostępnych na stronie sklepu internetowego Castorama.pl klienci mogą zamówić online lub telefonicznie z opcją dostawy do Castomatu sklepu w Mławie lub z dostawą do domu. Dzięki usłudze Castomatów klienci mogą odebrać swoje zamówienie już w ciągu 2 godzin po jego złożeniu. Sklep oferuje również szereg innych usług jak korzystanie z fakturomatów, kas samoobsługowych, czy możliwości skorzystania ze sprzedaży ratalnej, czy usług projektowania kuchni, łazienki oraz systemów szaf modułowych Atomia, a także montażu zamówionych elementów.

Z okazji otwarcia sklepu Castorama Polska przygotowała dla klientów mławskiego sklepu konkurs, w którym nagrodą główną jest karta przedpłacona o wartości 5000 zł do wykorzystania w sklepach Castorama, a także nagrody gwarantowane, jak karty przedpłacone o wartości 20 zł, zestawy narzędzi ogrodowych czy zapachy z serii AromaHome.

Sklep Castorama Mława otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00 i w soboty od 08:00 do 18:00. W niedziele (w tym także te handlowe) sklep jest nieczynny.

Postępuje proces komercjalizacji kolejnych sześciu projektów Smart Park. Nowe inwestycje w przygotowaniu. Jednocześnie trwa proces komercjalizacji projektów centrów handlowych w Zgorzelcu, Pułtusku, Węgrowie, Wąbrzeźnie, Sycowie oraz Olkuszu, które wspólnie wygenerują ponad

40.000 m² nowej powierzchni handlowej na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.