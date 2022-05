Castorama z akcją majsterkowania na Dzień Dziecka

Konkurs na profilu Castorama Polska na Facebooku już wystartował i potrwa do 3 czerwca br. Aby wziąć w nim udział należy wykonać pracę plastyczną, odpowiadającą na pytanie, w jaki sposób można spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Nagrody to karta podarunkowa o wartości 500 zł oraz dwie kolejne karty o wartości 200 zł każda, na zakupy w sklepach stacjonarnych Castorama.

W sobotę 4 czerwca, stacjonarne sklepy Castorama zapraszają do "Zielonej Krainy Majsterkowo", gdzie na małych majsterkowiczów czekać będą warsztaty przesadzania roślin, ozdabiania doniczek, kolorowanki i inne atrakcje.

"Majsterkowo" to warsztaty prowadzone w sklepach Castorama, w trakcie których grupy szkolne i przedszkolne rozwijają zdolności manualne. Nauczyciele i opiekunowie wciąż mogą zapisać swoje grupy na warsztaty "Majsterkowo", w ramach godzin lekcyjnych.

Do tej pory z warsztatów skorzystało ponad 120 000 dzieci.

Od 2020 roku część warsztatów odbywała się online, a część w formie wyjazdowych warsztatów specjalistów Castorama do szkół. Mobilne Majsterkowo wyposażone w niezbędne materiały i głowy pełne pomysłów prowadzących zajęcia, odwiedziło już pierwsze szkoły.

„Mała Księga Majsterkowicza” pozwala na przeprowadzenie praktycznych zajęć nie tylko w szkołach, ale i w domach wspólnie przez rodziców z dziećmi. Można po nią sięgnąć bezpośrednio przy kasach we wszystkich sklepach sieci w Polsce. Edycja zimowa jest pierwszą z serii 4 książeczek nawiązujących tematycznie do poszczególnych pór roku, kolejna pojawi się w sklepach na wiosnę.

Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat – zachęca do zabawy i nauki poprzez doświadczenie.