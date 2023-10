Castorama z nową ofertą dekoracji według projektów Doroty Szelągowskiej (zdjęcia)

Najnowsza podstrona z dekoracjami to rozbudowany katalog inspiracji i produktów do urządzenia salonu, sypialni czy pokoju dziecięcego. Znajdziemy tu szeroką ofertę lamp, tapet, dywanów czy tekstyliów wnętrzarskich w trendowej stylistyce. Zdjęcia aranżacji mieszkań opatrzone zostały linkami do bezpośredniego zakupu produktów wykorzystanych w projekcie. Dzięki temu proces zakupowy zostaje przyśpieszony, a Klient trafia bezpośrednio z części inspiracyjnej, do strony sprzedażowej, gdzie może w prosty i intuicyjny sposób zrealizować zamówienie. Zakładka została zaprojektowana tak, by uwzględnić oczekiwania i preferencje klientów, oraz zaoferować im produkty, dostosowane do ich indywidualnych gustów i potrzeb.

W zakładce z dekoracjami, Dorota Szelągowską zaprezentowała cztery unikalne projekty wnętrz. Stanowią one inspirację do małych zmian, tworzących spektakularny efekt metamorfozy. Realizacje podzielone zostały na cztery kategorie: Z natury dla rodziny, W klimacie elegancji, Nowoczesny vintage, Minimalizn z nutką dark academy. Każdy z nich okraszony został linkami do bezpośredniego zakupu artykułów, wykorzystanych w projekcie.

Nie każdy jest projektantem wnętrz, ale każdy chciałby mieszkać we wnętrzu, dopasowanym do jego potrzeb. I tutaj z pomocą przychodzę ja, razem z ekspertami z Castoramy! Nie musimy szukać produktów, które pasują do wybranych przez nas inspiracji. W zakładce “Dekoracje” wszystko mamy w jednym miejscu! Łatwo, szybko i wygodnie. - mówi Dorota Szelągowska, ambasadorka Castorama.

Podstrona podzielona została na kilka kategorii, tak by każdy znalazł swój ulubiony motyw i styl. Barwy z natury wzięte to propozycje dla fanów naturalnych, stonowanych kolorów i modnego od kilku sezonów stylu boho. Sen nocy niebieskiej to aranżacje w klimatycznych kolorach granatu i butelkowej zieleni, czyli propozycja dla osób lubiących niepowtarzalne i oryginalne wnętrza. Jesień wchodzi na salony spodoba się fanom stylu lat 60. i 70., lubiących geometryczne wzory i ciepłe, zdecydowane kolory. W salonie kontrastów to dekoracje dla miłośników odważnych połączeń kolorystycznych. Królują tutaj zestawienia czerni i bieli oraz kontrastujące połączenia kolorystyczne to motyw przewodni tej kategorii.