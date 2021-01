Castorama z platformą benefitów pracowniczych zarządzaną przez Worksmile

Castorama podjęła współpracę z Worksmile od początku 2021 roku. Platforma pozwala pracownikom elektronicznie wnioskować o benefity oferowane przez pracodawcę oraz korzystać z oferty kafeterii.

Dostęp do platformy możliwy jest z dowolnego urządzenia, a więc również przez aplikację mobilną. Przegląd oferty benefitów i wnioskowanie odbywa się online, a tam, gdzie ze względów prawnych jest to konieczne, automatyczne generowanie są dokumenty do wydrukowania i podpisania.

Wśród oferowanych możliwości są między innymi ubezpieczenia, pakiety medyczne, usługi i produkty w formie voucherów lub zniżek.

– Od kilku lat dajemy pracownikom wybór, dzięki któremu mogą realizować swoje indywidualne potrzeby w oparciu o nowoczesną platformę. Każdy pracownik, w zależności od progu dochodowego, otrzymuje określoną liczbę punktów i on sam decyduje, na co przeznacza punkty: dofinansowanie do wypoczynku, karty sportowe, zakupy bonów czy voucherów. Benefitem bardzo chętnie wybieranym przez naszych pracowników są dopłaty do wypoczynku, korzystają z tej możliwości niemal wszyscy nasi pracownicy. Platforma zapewnia też pracownikom dostęp do setek wejściówek, biletów, voucherów, okazji i zniżek – podsumowała Ewa Załęska-Werłaty.

Bardzo popularne w poprzednich latach dofinansowanie udziału w zajęciach fitness lub ćwiczeniach na siłowniach, obecnie praktycznie nie jest wybierane. Za to coraz większym powodzeniem cieszą się zakupy w sklepach i supermarketach oraz zakupy dla domu. Wśród pracowników Castoramy wciąż dużą popularnością cieszą się benefity związane z aktywnością fizyczną.