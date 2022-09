CBA zatrzymało znaną producentkę cukierków. Chodzi o fikcyjne faktury

Kobietę zatrzymali agenci stołecznej delegatury CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. To jedna z największych producentek spersonalizowanych wyrobów cukierniczych o charakterze reklamowo – promocyjnym. Jak podaje PAP, chodzi o Konstancję D.-D. z Milanówka.

Kupowała fikcyjne faktury, by obniżać podatki

"W toku śledztwa ustalono, że podejrzana w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie od marca 2018 r. do września 2019 r. nabyła fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 2.4 mln, które służyły do obniżenia należnych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT i PIT" — czytamy w informacji przesłanej Onetowi przez zespół prasowy CBA.

Przeczytaj cały artykuł