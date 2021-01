CBRE: Kolejne lata to dla rynku handlowego czas na przygotowanie nowych formatów

fot. shutterstock

Mimo pandemii i niepewności na rynku, w polskie nieruchomości komercyjne w 2020 roku zainwestowano ponad 5 mld euro. To wynik o około 2,1 mld euro niższy od zeszłorocznego, ale wskazujący na wiarę inwestorów w atrakcyjność rynku – wynika z raportu CBRE. Niemal połowę z wydanej kwoty zainwestowano w magazyny. To pierwszy rok, w którym cieszyły się tak dużą popularnością. Najmniej, bo 656 mln euro, zainwestowano w nieruchomości handlowe. Z prognoz CBRE wynika, że od końca pierwszego kwartału br. liczba inwestycji będzie rosnąć.

- Niepewność spowodowana koronawirusem nie zachwiała polskim rynkiem nieruchomości komercyjnych. Wartość inwestycji w porównaniu rok do roku spadła, ale nie zaskoczyła, biorąc pod uwagę, że stan każdego z sektorów jest inny. Pandemia najbardziej zwiększyła inwestycje na rynku magazynowym, wolumen zanotowany w 2020 roku jest rekordowy. Działania na rynku biurowym są częściowo ograniczone, bo wielu inwestorów wciąż analizuje sytuację, czekając na ruchy najemców. Jednak już w pierwszej połowie 2021 roku spodziewamy się powrotów do biur i wzrostu transakcji w tym segmencie. Najwięcej wyzwań ma przed sobą handel, na którym w największym stopniu odbijają się pandemiczne obostrzenia – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

Magazyny na plusie

Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w 2020 roku spadła o około 2,1 mld euro, w porównaniu do rekordowego 2019 roku, i przekroczyła 5 mld euro. To był szczególnie dobry rok dla magazynów, w które zainwestowano połowę całej kwoty (2,6 mld euro) i ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku (1,2 mld euro). Na rynku odnotowano kilka znaczących sprzedaży większych portfeli o wartości od 100 do ponad 500 mln euro. Zdaniem ekspertów CBRE, nieruchomości magazynowe będą wiodły prym także w kolejnych 12 miesiącach.

Biura i handel z problemami

Nieco gorzej poradziły sobie biura, w które zainwestowano niecałe 2 mld euro, niemal o połowę mniej niż w 2019 roku. Zainteresowanie biurami było selektywne i w jeszcze większym stopniu niż przed pandemią zależało od jakości dostępnej powierzchni i jej lokalizacji. Największe transakcje w tym roku to w Warszawie sprzedaż biurowca Lixa, a w miastach regionalnych High 5ive II oraz Equal Business Park w Krakowie.

Pandemię najbardziej odczuł sektor handlowy, na który wydano 656 mln euro, co jest wynikiem o ok. 1,3 mld euro niższym niż rok temu. Obostrzenia w znaczącym stopniu wpływały na decyzje inwestorów i powodowały odkładanie ich w czasie. Zmieniająca się sytuacja w tym sektorze wymagała również dodatkowych nakładów na dopasowanie się do nowych zasad i utrzymanie działalności. Zdaniem ekspertów CBRE, kolejne lata to dla rynku handlowego czas na przygotowanie nowych formatów projektów, rozszerzenie kanałów sprzedaży, szansa na szybszą transformację w obszarze oferty, dostępności, czy potrzeb klientów.

- Mimo zawirowań na rynkach inwestorzy zagraniczni wciąż cenią polskie nieruchomości, Jendak kupujący z Polski mają coraz większy apetyt na obiekty komercyjne, ale by rzeczywiście zwiększyć ich udział niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich instrumentów prawno-podatkowych, takich jak REIT-y. W innych krajach jak Czechy, Węgry czy Rumunia to właśnie to rozwiązanie zwiększyło udział rodzimego kapitału, w Polsce będzie podobnie – mówi Przemysław Felicki.