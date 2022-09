CBRE ma umowę z PROPCO, deweloperem małych magazynów

W ramach współpracy CBRE zajmie się m.in. doradztwem w zakresie projektowania i dopasowania powierzchni do potrzeb klientów oraz pośrednictwem w wynajmie. To pierwsza tego typu współpraca na rynku.

– Rynek magazynowy cały czas koncentruje się na wielkoformatowych obiektach i dużych centrach logistycznych, ale już od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie małymi, ale za to idealnie dopasowanymi magazynami typu BTS. Wiele firm potrzebuje doradztwa w tym zakresie, dlatego z radością zaangażowaliśmy się we współpracę z PROPCO. To obecnie jedyny na rynku deweloper, który oferuje magazyny o powierzchni od 2 do 5 tys. mkw., szyte na miarę dla konkretnych klientów. Za nami pierwsza podpisana umowa, ale w planach są kolejne – mówi Marcin Janik, Starszy Consultant i Szef regionu Wrocławia w CBRE.

Pierwsza umowa podpisana między CBRE a PROPCO dotyczy wynajmu magazynu BTS dla DPD Polska. Obiekt powstanie w Bolesławcu i będzie miał 2,5 tys. mkw. powierzchni.

– Obserwując jak rośnie rynek e-commerce, a za nim potrzeby logistyczne, zdecydowaliśmy się wypełnić lukę na rynku i zaoferować naszym klientom unikalne, idealnie dopasowane małe magazyny ostatniej mili. Cieszymy się, że możemy realizować te cele wspólnie z CBRE, międzynarodową firmą doradczą, która chce rozwijać rynek magazynowy w Polsce we wszystkich jego obszarach i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów. Dzięki połączeniu naszej wiedzy o rynku, nowych rozwiązaniach i potrzebach, możemy wspólnie jeszcze lepiej spełniać wymagania naszych klientów – mówi Piotr Klank, Dyrektor Zarządzający PROPCO.