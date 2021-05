CBRE: Parki handlowe są odporne na COVID

Spośród 280 tys. mkw. nowopowstającej powierzchni handlowej 73% stanowią małe obiekty - mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE. Fot. materiały prasowe

Pierwszy kwartał br. upłynął pod znakiem ograniczonej działalności centrów handlowych. W efekcie ten rynek powiększył się tylko o 30 tys. mkw. i obecnie cała dostępna powierzchnia wynosi 12,07 mln mkw. - wynika z danych CBRE. Część otwarć została przesunięta do czasu zniesienia restrykcji.

W budowie znajduje się kolejne 280 tys. mkw., z czego 73% to mniejsze obiekty, głównie parki handlowe. Pozostałą część nowopowstającej przestrzeni stanowią rozbudowy już istniejących centrów oraz obiekty powyżej 20 tys. mkw. Jeśli budowy ukończą się w terminie, to w 2021 roku nowa powierzchnia handlowa dostarczona na rynek będzie wyższa niż w dwóch poprzednich latach.

- Ze względu na ograniczenia epidemiczne w pierwszych trzech miesiącach roku niewiele wybudowanych obiektów rozpoczęło swoje funkcjonowanie. W rezultacie rynek powiększył się tylko o 30 tys. mkw. Część otwarć została przesunięta do czasu zniesienia restrykcji. Mimo trudnych doświadczeń handlu w pandemii, w budowie znajduje się sporo powierzchni, głównie parków handlowych, które potwierdziły swoją „covidoodporność”. Lokalizacja w pobliżu miejsc zamieszkania, często dyskontowa oferta zakupowa oraz brak powierzchni wspólnych odpowiadały na konkretne potrzeby w pandemii i wzmacniały poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu parki handlowe w mniejszym stopniu niż duże centra odczuły spadki odwiedzalności i są atrakcyjne dla inwestorów – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Małe obiekty w małych miastach

Spośród 280 tys. mkw. nowopowstających obiektów handlowych 73% stanowią małe obiekty, przede wszystkim parki handlowe, o powierzchni do 20 tys. mkw. Centra większe niż ten metraż obejmują 10% budowanej przestrzeni, a 17% to rozbudowy już istniejących budynków. Zdecydowana większość nowopowstających obiektów handlowych zasili mniejsze miasta, do 100 tys. mieszkańców.

Oddanie do użytku całej budowanej powierzchni jest planowane do końca roku. To z dużym prawdopodobieństwem pozwoli przekroczyć wielkość podaży dostarczonej na rynek w latach 2019-2020.

Czynsze bez zmian, ale obecna otwartość na negocjacje

Czynsze w najlepszych dużych centrach handlowych pozostają bez zmian i wynoszą od 100 do 130 euro za mkw. za miesiąc dla lokalu o wielkości 100 mkw. w Warszawie oraz w granicach 40-60 euro za mkw. za miesiąc w pozostałych dużych miastach. W parkach handlowych te kwoty oscylują od ok. 8 do 12 euro za mkw. za miesiąc. Właściciele dobrze prosperujących obiektów wolą poczekać na najemcę, który zapłaci pełną stawkę, nawet kosztem tymczasowo pustych lokali. Mimo to można zauważyć nieco większą niż wcześniej otwartość na negocjacje.

- W obiektach handlowych o słabszej pozycji rynkowej może wystąpić presja na obniżkę czynszów ze względu na rosnący poziom pustostanów. Lokale nie mogą pozostać bez najemców przez dłuższy czas, zwłaszcza teraz, kiedy branża powoli zaczyna wracać do normalnego funkcjonowania. Wszyscy też mają nadzieję, że przyspieszający program szczepień sprawi, że do ponownego zamknięcia w takim wymiarze jak w poprzednich lockdownach już nie dojdzie – podsumowuje Magdalena Frątczak.