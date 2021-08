CBRE: Polacy miesięcznie wydają na żywność do 1000 zł

Zdecydowana większość konsumentów na zakupy spożywcze na osobę wydaje do 1000 zł miesięcznie.

Wśród ankietowanych 3 na 4 osoby twierdzą, że to taka sama kwota jak przed pandemią, a co piąta dostrzega wzrost tych wydatków.

Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe: robimy zakupy rzadziej, ale za to większe.

Dobre prognozy dla spożywki

- Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (2007-2019) sprzedaż stacjonarna artykułów spożywczych systematycznie rosła w tempie średnio 2,7% rok do roku. Niecodzienne okoliczności wywołane przez pandemię spowodowały lekki spadek sprzedaży w tym segmencie rok temu. Niemniej, sektor spożywczy na tle innych branż handlowych okazał się odporny na niepewność gospodarczą. Sprzedaż w sektorze spożywczym w 2020 roku zmalała jedynie o 0,9% rok do roku, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych spadła o 6,7% rok do roku. Co więcej, prognozy sprzedaży artykułów spożywczych na kolejne lata są pozytywne. Zakładany jest wzrost średnio o 2,5% rocznie w latach 2021-2025 – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Zmiana spożywczych nawyków zakupowych

Z badania omnibusowego zleconego przez CBRE wynika, że pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych Polaków, co potwierdza 44% respondentów. Przede wszystkim przyczyniła się do tego, że zakupy robimy rzadziej, ale za to większe. Już 51% spośród osób, które zmodyfikowały sposób realizacji zakupów spożywczych, przyznaje, że pod wpływem doświadczeń związanych z COVID-19 robi większe zakupy za jednym razem, a 36% konsumentów robi zakupy rzadziej. Podium zmieniających się nawyków zakupowych domyka upowszechniający się handel elektroniczny – 22% osób w pandemii częściej kupuje online. Dodatkowo, co piąty konsument przyznaje, że aktualnie robi zakupy głównie w dyskontach, a 11% wybiera najczęściej osiedlowe sklepy.

Jeżeli chodzi o ilość pieniędzy przeznaczanych na zakupy spożywcze w przeliczeniu na jedną osobę w danym miesiącu, zdecydowana większość Polaków (87%) wskazuje, że są to wydatki do 1000 zł. Spośród nich 44% przeznacza w swoim gospodarstwie domowym do 500 zł miesięcznie na zakupy spożywcze, natomiast 43% ankietowanych wydaje pomiędzy 500 zł a 1000 zł na osobę. Tylko 13% klientów przeznacza na żywność wyższe kwoty. Większość z nas nie zauważyła, żeby wydatki na zakupy spożywcze w pandemii wzrosły (71%). Wyższe wydatki zaobserwowało 19% konsumentów, a co dziesiąta osoba je ograniczyła.

Dobre wyniki branży spożywczej