CBRE przekonuje, że Poznań to handlowa stolica kraju

W 2019 całkowita wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Poznaniu przekroczyła pół miliarda euro, co stanowi wzrost o aż 55% rok do roku oraz przewyższa średnią kwotę z ostatnich pięciu lat o niemal połowę – wynika z raportu CBRE i Miasta Poznania. Wzrost napędziła głównie nowoczesna powierzchnia biurowa, której dostępność stawia miasto na piątym miejscu w kraju. W minionym roku przybyło aż 85 tys. mkw. takiej przestrzeni. Eksperci CBRE wskazują, że wartość inwestycji w mieście będzie rosła m.in. dzięki jednej z najwyższych stóp zwrotu w Polsce, wyższej niż np. w Trójmieście czy Katowicach.

- Silna pozycja Poznania w obszarze nieruchomości to efekt m.in. długich tradycji biznesowych i niemal najniższego bezrobocia w kraju. Jest to też duży ośrodek akademicki, naukowy i targowy, z dobrym położeniem między Berlinem i Warszawą. Dla inwestorów istotne są jednak nie tylko wskaźniki makroekonomiczne, ale też jakość życia w mieście, dlatego rozwijamy ofertę kulturalną, transport publiczny, bazę hotelową i restauracyjną, współorganizujemy wydarzenia sportowe. Co roku powstają tysiące mieszkań, a nowoczesna powierzchnia biurowa właśnie przekroczyła 550 tys. mkw. Obserwujemy również wzrost zainteresowania nieruchomościami alternatywnymi, jak np. domy studenckie, domy seniora czy apartamenty na wynajem – mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

W roku 2019 całkowity wolumen inwestycji w Poznaniu wzrósł o 55% wobec poprzedniego roku, co przekracza średnią wartość kwot z ostatnich pięciu lat o aż 48%. Głównym motorem przyrostu była nowoczesna powierzchnia biurowa, która jest jednoczenie jednym z największych atutów miasta. Poznań jest na piątym miejscu w kraju pod względem dostępności do takiej powierzchni.

Międzynarodowy kapitał z nadzieją na zysk

W ubiegłym roku najwięcej zainwestowanego kapitału w Poznaniu pochodziło z Francji, jednak rynek był zdywersyfikowany, bez mocnej przewagi inwestorów jednej narodowości.

Kapitał z różnych krajów przyciągały wysokie stopy zysku, po których zamykane są transakcje inwestycyjne. W sektorze biurowym w Poznaniu najbardziej ambitne transakcje plasują się na poziomie 6,3%, co stawia miasto na czwartym miejscu w kraju pod względem oczekiwanych zwrotów. W tej kwestii stolica Wielkopolski wyprzedza nawet tak duże rynki jak Trójmiasto czy Katowice.

Poznań w biurowej czołówce

Rok 2019 umocnił silną pozycję biurowców stolicy Wielkopolski wśród innych miast regionalnych. Poznań zajmuje w tym momencie czwarte miejsce, po Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Miasto ma też jeden z wyższych udziałów najnowocześniejszej przestrzeni, która obejmuje ponad połowę rynku. Cała powierzchnia biurowa wzrosła w minionym roku o niemal 18% do 85 tys. mkw., co było historycznym rekordem. Ukończonych zostało dziesięć obiektów, w tym cztery przekraczające 10 tys. mkw. Łącznie powierzchnia biurowa w mieście wynosi obecnie 565 tys. mkw.