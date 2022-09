CCC chce podwyższyć kapitał spółki. Zwołuje walne

Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału podejmie walne zgromadzenie CCC, zwołane na 28 października.

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek głównego akcjonariusza spółki (spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka), w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego. Potencjalne pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji do głównego akcjonariusza lub innego podmiotu przez niego wskazanego może uzupełnić działania zarządu spółki realizowane w odpowiedzi na konsekwencje bieżącej sytuacji makroekonomicznej.

W celu zmitygowania ich negatywnego wpływu na wyniki, sytuację bilansową i rozwój grupy kapitałowej, prowadzone są m.in. działania zmierzające do dalszego zredukowania kapitału pracującego niezbędnego w działalności spółki, do zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych oraz do optymalizacji planów rozwojowych. Jednocześnie, w ramach rozważanych scenariuszy,

Zarząd spółki analizuje możliwość pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych będących własnością spółek z grupy kapitałowej Spółki (np. infrastruktury magazynowej), pozyskania nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) dla wskazanych podmiotów czy linii biznesowych Grupy (np. dla HalfPrice), czy też przeprowadzenie IPO Modivo.