CCC: Co 4. klient wchodzący do sklepu, dokonał zakupu

Po sobotnim wznowieniu handlu na rynku polskim działa obecnie 860 z 1050 sklepów Grupy CCC. Zamknięte są sklepy w Czechach, Austrii i Bułgarii. Miniona sobota, jako pierwszy dzień handlu po trwającym 3 tygodnie lockdownie, była najlepszym przychodowo dniem w historii Grupy CCC - komentuje prezes sieci.

Jednocześnie przez 21 dni listopada ponad 300 naszych polskich sklepów było zamkniętych – gdyby nie to, moglibyśmy mówić o rekordowym listopadzie. Jeśli chodzi o odwiedzalność, to w sobotę, w odróżnieniu od stopniowej tendencji odbudowy ruchu po pierwszej fali pandemii, z miejsca weszła ona na poziom bliski temu sprzed zamknięcia sklepów w galeriach. Co czwarty klient odwiedzający nasze sklepy dokonał zakupu, co świadczy o jego zdecydowaniu i silnej preferencji oferty CCC. W listopadzie udział e-commerce w przychodach Grupy to przeszło 65%. Bardzo wysokie wzrosty rdr odnotowuje każda platforma sprzedaży internetowej, a w przypadku ccc.eu w Polsce to obroty kilkukrotnie wyższe rdr. Jednak dopiero początek grudnia pokaże prawdziwe tendencje zakupowe Polaków - mówi Marcin Czyczerski, prezes CCC