CCC, DeeZee i InPost w akcji EKOzwroty

Projekt ma dwa główne cele: umożliwienie łatwego oddania niepotrzebnych elementów garderoby oraz nadanie starym rzeczom drugiego życia tak, by ograniczać ich wyrzucanie.

Dzięki usłudze EKOzwroty można wygodnie i szybko zwrócić je do Paczkomatu i przekazać partnerowi akcji - Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Używane rzeczy zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem przydatności do użycia. Część z nich, po odpowiedniej dezynfekcji i drobnych naprawach trafi do organizacji charytatywnych, część zostanie ponownie wprowadzona do obiegu komercyjnego zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Z kolei te najbardziej zniszczone zostaną bezpiecznie zutylizowane lub przetworzone na półprodukty w celu ich powtórnego użycia.

Niezwykle ważne jest dla nas pokazywanie klientom, że nawet zużyte buty, a także ubrania można zagospodarować w inny, lepszy sposób. EKOzwroty to szansa dla przemysłu odzieżowego na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. My chcemy tę szansę wykorzystać. Nasza współpraca z InPostem pozwala ograniczyć liczbę butów i ubrań trafiających na śmietniki, a do tego wprowadza do naszego codziennego życia bardzo potrzebne elementy ekonomii cyrkularnej, tak ważnej w dobie zmian klimatycznych – wyjaśnia Agnieszka Kępińska-Sadowska, dyrektor zarządzająca Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie CCC.

Zniżka na zakupy za ekologiczne podejście

Każdy kto włączy się do akcji EKOzwroty, oddając w niej buty, otrzyma drogą sms kod zniżkowy 10% na zakupy na ccc.eu. Wystarczy wykonać zaledwie trzy kroki. Wejść na stronę: www.inpost.pl/ekozwroty i wypełnić formularz. Na paczce, bez zbędnego drukowania etykiet, wpisać jej numer. A na koniec zupełnie bezpłatnie nadać ją w dowolnym Paczkomacie InPost.

Zaangażowanie CCC w EKOzwroty to dalsza realizacja zobowiązań wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju Grupy. Cyrkularność mody, przedłużanie życia produktów, zmniejszanie liczby odpadów i odpowiedzialna utylizacja to tylko niektóre z jej zagadnień. Inne projekty jakie prowadzi marka to między innymi akcja Daj Swoim Butom Drugie Życie, w której w sklepach stacjonarnych CCC można oddawać używane obuwie, które następnie przetwarzane jest w odpowiedzialny sposób. Sieć wycofała także torby plastikowe ze sklepów stacjonarnych i online i używa tylko papieru z recyklingu, a w jej ofercie można również znaleźć coraz więcej zrównoważonych kolekcji.