CCC, Halfprice czy Decathlon mają coś dla użytkowników Żappki

Żabka rozbudowuje swój program lojalnościowy, dając użytkownikom aplikacji Żappka możliwość wymiany otrzymywanych za zakupy żappsów na benefity od partnerów zewnętrznych. „Wszystko za żappsy” jest dostępne w aplikacji od 26 kwietnia.

Wszystko za żappsy. Benefity od CCC czy HalfPrice

„Wszystko za żappsy” to najnowsza sekcja nieustannie rozbudowywanej aplikacji Żappka, zawierająca unikatowe oferty od partnerów zewnętrznych. Wśród pierwszych firm oferujących benefity użytkownikom Żappki znalazły się takie marki jak: CCC, Decathlon, eobuwie.pl, HalfPrice, Legimi i MODIVO. Użytkownicy aplikacji mogą również uzyskać rabat na przejazdy oraz hulajnogi od FREENOW czy wynajem samochodów na kilometry od Traficar. Dostępne są także niespotykane nigdzie indziej zniżki na skorzystanie z cateringu dietetycznego Maczfit. Oferta ma być rozbudowywana.

Hulajnogi za żappsy

– Bardzo lubimy zaskakiwać naszych klientów kolejnymi wyjątkowymi usługami i rozwiązaniami. Tym razem łączymy siły z naszymi partnerami, aby uwalniać czas również poprzez oferowanie w aplikacji Żappka zniżek np. na przejazdy, rozrywkę czy zakupy odzieżowe. To ważny krok w rozwoju naszego programu lojalnościowego. Wierzymy, że dzięki temu nasi klienci jeszcze chętniej będą robić zakupy i zbierać żappsy, które następnie będą mogli wymienić na co tylko chcą – od przekąsek przez nowe buty dla Żabu aż po wynajem hulajnogi – mówi Jarosław Serednicki, Marketing & Digital Director.

Oferty partnerów zewnętrznych we „Wszystko za żappsy” są prezentowane w aplikacji Żappka w analogiczny sposób jak dotychczasowe kupony umożliwiające wymianę żappsów na produkty z oferty Żabki. Benefity od partnerów będą się wyświetlać bezpośrednio po kliknięciu w kupon. Po jego aktywacji, użytkownikowi aplikacji wyświetli się kupon z nagrodą, czyli z kodem promocyjnym oraz informacjami o sposobie odbioru benefitu u partnera.

Aplikacja Żappka, Żabu, Discord i wymiana żappsów

Punkty lojalnościowe, czyli tzw. żappsy, klient otrzymuje za zakupy w sklepach Żabka z aplikacją mobilną Żappka. Do tej pory Żappkę pobrało już ponad 10 mln użytkowników, a aktywnie korzysta z niej ponad 6 mln osób.

Pod koniec marca zakończyły się testy pierwszej na europejskim rynku retail gry dostępnej w aplikacji mobilnej – Żabu. Żabu to wykonana w animacji 3D wirtualna żaba, która reaguje na zachowania klienta: rozwija się i zdobywa kolejne poziomy, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie żappsom. Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. Po osiągnięciu wybranych poziomów, na graczy czekają skrzynki z nagrodami – darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy.

Informacja o tym, ile klient aktualnie ma na swoim koncie żappsów i na jakie produkty może je wymienić, widoczna jest w aplikacji w sekcji „Kupony”. Kupony można aktywować, gdy liczba zebranych żappsów odpowiada ich wartości. Produkty za żappsy można odbierać także w sklepach autonomicznych, korzystając ze specjalnych kuponów przeznaczonych dla Żabki Nano (znaleźć można je w strefie „Nano” w aplikacji Żappka). Są widoczne u góry aplikacji i oznaczone „N” przy kuponie.

Aby mieć wpływ na to, co jeszcze powinno znaleźć się we „Wszystko za żappsy” należy odwiedzić serwer Discord Żabki i wejść na kanał #co-za-żappsy. Serwer sieci ma ponad 18 tysięcy użytkowników i dostępne jest tam wiele aktywacji, w których można zdobyć dodatkowe żappsy do wykorzystania także w sekcji benefitów.

Każdy użytkownik Żappki ma też możliwość przelewania swoich żappsów na konto znajomego, innego użytkownika aplikacji. Dziennie można dokonać transferu maksymalnie 1 200 żappsów.