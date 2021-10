CCC ma za sobą najlepszy kwartał w historii

Dobre wyniki Spółki to zasługa wysokiej sprzedaży wszystkich szyldów Grupy, zarówno w kanałach offline, jak i online.

Sprzedaż eobuwie.pl wyniosła w drugim kwartale 805 mln zł, co oznacza wzrost o 55% rdr.

Spółka inwestuje w innowacyjne usługi poprawiające doświadczenie zakupowe: płatności odroczone w sklepach stacjonarnych, e-kioski, które umożliwią dostęp do oferty online w placówkach handlowych oraz w ekspresowe dostawy.

Rekordowe wyniki

– Drugi kwartał 2021 roku w Grupie CCC to najlepszy sprzedażowo okres w całej historii Spółki – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. – Sukcesywnie wzmacniamy naszą ofertę produktową, rozwijamy kanały sprzedaży oraz doświadczenia zakupowe klientów. Dzięki temu odnotowujemy wzrosty przychodów w sieci stacjonarnej, przy utrzymaniu wysokiej dynamiki w e-commerce. To pokazuje, że doskonale wykorzystaliśmy moment na cyfryzację biznesu oraz przewidzieliśmy trendy rynkowe i konsumenckie - dodaje.

W drugim kwartale roku obrotowego 2021 (maj-lipiec) sprzedaż w Grupie CCC osiągnęła poziom 2 mld PLN – co stanowi wzrost o 41% rdr, a także poprawę do II kwartału 2019 roku. To efekt powrotu klientów do sklepów stacjonarnych, przy utrzymanej wysokiej dynamice sprzedaży internetowej oraz bardzo dobrym debiucie nowej sieci HalfPrice.

Dzięki poprawie marży brutto (+2,2pp rdr) oraz dyscyplinie kosztowej, w podsumowywanym okresie Grupa CCC osiągnęła także wysoką marżę EBITDA, tj. 11,3%.

– Pierwsze półrocze zamykamy w Grupie CCC wysokim poziomem przychodów i stabilną sytuacją finansową. Jesteśmy gotowi dalej sukcesywnie wzmacniać wartość naszej organizacji i inwestować w jej rozwój – mówi Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.

E-commerce wciąż w ofensywie

Spółka konsekwentnie wzmacnia omnichannelowy ekosystem, rozpoczęła sprzedaż online na kolejnych rynkach zagranicznych (m.in. w Rosji). Wybrane produkty Grupy debiutują również na platformach marketplace, takich jak Allegro, Wildberries, Zalando czy Kasta. W ramach Grupy działa obecnie przeszło 90 sklepów internetowych w 19 krajach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze przychodów. Udział sprzedaży online w drugim kwartale wyniósł 43% (wzrost o 3,6pp). W tym segmencie warto zwrócić uwagę na wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży Modivo (+95% rdr), ccc.eu (+44% rdr) oraz DeeZee (+80% rdr).