CCC muralem promuje kolekcję Go for nature

Obok muralu ustawiono recyklomat na butelki PET. Fot. materiały prasowe

CCC wprowadziło nową linię kolekcji Go for nature, składającą się z akcesoriów wyprodukowanych w sposób zrównoważony. W ramach jej promocji przygotowano wyjątkowy mural, który został umieszczony w samym centrum Warszawy. Tuż obok niego ustawiono recyklomat na butelki PET. Wrzucenie do niego wspomnianej butelki aktywuje iluminację LED na muralu.

Mural jest namalowany farbą fotokatalityczną, która oczyszcza powietrze. Dzięki jej zastosowaniu spaliny samochodowe i innego rodzaju zanieczyszczenia osiadają na jego powierzchni. Pod wpływem światła słonecznego są neutralizowane (rozkładają się na nieszkodliwe dla środowiska związki azotu, wodę oraz nieznaczną ilość CO2). Powłoka jest samoistnie oczyszczana przy najbliższym opadzie deszczu, a cały proces zachodzi dopóki katalizator jest zasilany przez energię słoneczną.

Dodatkowym wzmocnieniem przekazu jest recyklomat. Recykling jest preferowanym sposobem zagospodarowania odpadów plastikowych, które są najbardziej niebezpieczne dla środowiska, ponieważ rozkładają się przez kilka tysięcy lat, uwalniając przy okazji wiele trujących związków. Z butelek PET powstają m.in. długopisy, zabawki, namioty, meble ogrodowe oraz buty sportowe. But Sprandi, prezentowany na muralu, powstał właśnie w 50% z butelek PET poddanych przetworzeniu. Z recyklingu powstaje także poliester, który jest stosowany przy produkcji czapek, szalików i toreb, które wchodzą w skład linii Go For Nature.

Po zakończeniu kampanii wszystkie butelki z recyklomatu zostaną poddane procesowi recyklingu.

Autorką projektu graficznego muralu jest Beata Śliwińska BARRAKUZ.