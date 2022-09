CCC promuje sprzedaż karty podarunkowej moCCC pomagania

Akcja "Karta z moCCCą pomagania” ruszyła 16 sierpnia i potrwa do 11 września, we wszystkich sklepach CCC w Polsce. W ramach programu Klienci mogą zakupić dowolną liczbę kart podarunkowych o wartości 20 zł i wrzucić je do specjalnego pojemnika w strefie kas. Następnie, za pośrednictwem PCK, trafią one do najbardziej potrzebujących uczniów. Każde dziecko otrzyma wsparcie w postaci trzech kart o łącznej wartości 60 zł.