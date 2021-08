CCC: rekordowe 2 mld zł przychodów

fot. Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC

Grupa CCC zamyka II kwartał roku obrotowego 2021/22 (maj-lipiec) wzrostem przychodów o blisko 40% rdr. Sprzedaż osiągnęła poziom przeszło 2 mld PLN, co jest historycznie najlepszym rezultatem uzyskanym przez spółkę w pojedynczym kwartale. Bardzo wysoką rentowność, przy wciąż rosnących przychodach, utrzymuje eobuwie.pl. HalfPrice zanotował 40 mln PLN przychodów ze sprzedaży.

– Drugi kwartał to przede wszystkim długo wyczekiwane odmrożenie gospodarki po lockdownie i otwarcie sklepów, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży stacjonarnej. Nie wpłynęło ono jednak na wciąż bardzo wysoką dynamikę sprzedaży internetowej. Drugi kwartał to kontynuacja porządków w Grupie CCC, a w szczególności zamknięcie działalności w formacie stacjonarnym w Europie Zachodniej – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC.

Marża brutto wzrosła o przeszło 2,5 p.p., do poziomu 47,8%, w tym w samym detalu do poziomu 53,2 o 4,2 p.p. Wzrost kosztów wynika głównie z ekspansji e-commerce i rozwoju konceptu HalfPrice. W drugim kwartale Grupa CCC wygenerowała 112 mln PLN zysku operacyjnego oraz 250 mln PLN EBITDA, przy marżach na poziomie odpowiednio 6% i 12%.

Przychody Grupy CCC w II kwartale wyniosły 2 mld PLN, czyli o blisko 40% więcej niż rok temu.

– Klienci wrócili do naszych sklepów, ale równocześnie dalej bardzo chętnie korzystają ze sklepów internetowych. Udział e-commerce w przychodach Grupy wyniósł 44%, a to oznacza wzrost o 4 p.p. rdr. Jesteśmy gotowi na wzrost, odbudowę rentowności i silnej pozycji gotówkowej – mówi Marcin Czyczerski.

Przychody w segmencie omnichannel CCC wzrosły o 28% rdr, osiągając poziom 1,1 mld PLN i były wyższe również od sprzedaży w Q2’19 (o 9%). Q II kwartale udział ccc.eu wyniósł 9% (+2 p.p. rdr), przy dynamice przychodów na poziomie 63% rdr. Natomiast udział rynków zagranicznych w sprzedaży DeeZee sięgnął blisko 40%. Marka rozwija sprzedaż odzieży.



W Q2 2021 r. sprzedaż Grupy eobuwie.pl wyniosła 811 mln PLN, co oznacza wzrost o 56% rdr (w tym eobuwie.pl +53% i Modivo +88%). W Grecji wzrost wyniósł (+124%), w Niemczech (+96%) i we Włoszech (+75%). Wartość sprzedaży Modivo wyniosła około 90 mln PLN, co oznacza 11% udział w sprzedaży Grupy eobuwie.pl. Drugim po Polsce, największym rynkiem dla tego internetowego sklepu z modą premium jest Grecja, z blisko 7-krotnym wzrostem sprzedaży rdr.