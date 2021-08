CCC wprowadza płatności odroczone w sklepach stacjonarnych

Grupa CCC jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i jedna z pierwszych w Europie udostępni płatności odroczone w sklepach stacjonarnych, za pomocą własnej aplikacji mobilnej CCC.

Usługa będzie dostępna testowo od 1 września w Warszawie i wkrótce potem we wszystkich sklepach sieci w Polsce.

Pogłębienie współpracy z PayPo, dotychczas realizowanej w ramach obsługi transakcji sklepów internetowych, wpisuje się w strategię rozwoju modelu omnichannelowej sprzedaży Grupy. Jej celem jest rozwijanie unikalnego ekosystemu handlu poprzez budowanie doświadczenia i wygody dla klientów.

– „Weź do domu zapłać później” to kolejny projekt, który uruchamiamy z myślą o komforcie naszych klientów. Wkrótce oddamy do ich dyspozycji nowoczesne kasy samoobsługowe, a niebawem dalsze usprawnienia – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu Grupy CCC ds. Strategii i Rozwoju.

Bezgotówkowe zakupy z odroczoną płatnością w sklepach stacjonarnych CCC realizowane są z wykorzystaniem własnej aplikacji mobilnej CCC, w której udostępniona została usługa PayPo. Za jej pomocą klient generuje kod, który przedstawia przy kasie, a następnie zatwierdza swój zakup na smartfonie. Odroczenie płatności na 30 dni nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kupującego.

Płatności odroczone w handlu tradycyjnym

Wprowadzenie tej metody finansowania w handlu tradycyjnym jest przede wszystkim odpowiedzią na zainteresowanie konsumentów. Łączenie świata offline i online, wpisuje się w strategię rozwoju modelu omnichannelowej sprzedaży CCC. Celem Grupy jest rozwijanie unikalnego ekosystemu handlu poprzez budowanie doświadczenia i wygody dla klientów.

CCC jest również pierwszym partnerem PayPo, który w sieci sklepów stacjonarnych oferuje nowy produkt Podziel na 4. W jego ramach klient może zapłacić z zakupy w 4 ratach 0%. W ciągu 30 dni od dnia transakcji, konsument będzie mógł więc zdecydować czy woli opłacić całość należności za zakupy, czy jedynie pierwszą ratę – w obu wariantach nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.